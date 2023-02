Ausbildung Kreissparkasse: Zwei fertige Azubis bleiben in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Der Ausbildungsjahrgang 2020 der Kreissparkasse Düsseldorf hat die Prüfungen abgelegt. Zwei Ex-Azubis werden künftig in Heiligenhaus eingesetzt.

Geschafft! Nach zweieinhalb Jahren Lernen hat der Ausbildungsjahrgang 2020 aus den Reihen der Kreissparkasse Düsseldorf nun die Prüfung abgelegt.

„Dabei war die Ausbildungszeit der acht frischgebackenen Bankkaufleute denkbar schwierig“, berichtet Sparkassen-Sprecher Lutz Strenger, fiel ihr Start ins Berufsleben doch in die Hochzeit der Corona-Pandemie. Der Berufsschulunterricht fand dementsprechend zu einem großen Teil nur digital statt, viele Projektarbeiten wurden verlegt. Und oft halfen die jungen Damen und Herren, die Teams in den Filialstandorten der Kreissparkasse zu verstärken. In Heiligenhaus waren sogar alle acht zwischenzeitlich.

Sieben von acht Azubis bleiben bei der Kreissparkasse

„Auf diesen Ausbildungsjahrgang sind wir wegen der herausfordernden Begleitumstände ganz besonders stolz. Die Acht haben ihre Aufgaben couragiert und äußerst souverän gemeistert“, lobt Christoph Wintgen, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Düsseldorf. „Wir haben allen Auszubildenden ein unbefristetes Übernahmeangebot ausgesprochen. Und es freut uns auch sehr, dass sieben junge Menschen dieses Angebot sehr gerne angenommen haben, um sich in einem attraktiven und sehr vielseitigen Beruf hier zu spezialisieren“, sagt Christoph Wintgen.

Zwei von ihnen werden bei der Kreissparkasse in Heiligenhaus eingesetzt

Und zwei der Ex-Auszubildenden – Ogannes Mirakyan und Julius Back – werden sogar in Heiligenhaus bleiben, berichtet Lutz Strenger: Sie werden beide im Bereich Vertriebsmanagement eingesetzt. Während Back das Multikanalmanagement (Website, Social Media etc.) verstärkt, wird sich Mirakyan auf die Bereiche Produktmanagement und Electronic Banking fokussieren.

“Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich an der Sparkassenakademie oder auch beim Kooperationspartner der Kreissparkasse Düsseldorf, der FOM, weiterzubilden“, sagt Christoph Wintgen. Julius Back nutzt diese Möglichkeiten und hat neben der Ausbildung bereits sein Studium an Deutschlands größter privater Hochschule angetreten.

Die Kreissparkasse Düsseldorf nimmt noch Bewerbungen für den Ausbildungsstart in diesem Sommer entgegen: Dann sollen Nachwuchskräfte als Bankkaufleute sowie für ein Duales Studium an der FOM eingestellt werden. Interessierte können sich unter www.kskd.de/karriere informieren sowie bewerben.

