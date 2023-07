Kreissparkasse warnt Kunden: So erkennen Sie Online-Betrug

Heiligenhaus. Aktuell gibt es in Heiligenhaus „Phishing-Versuche“. Wie man eine gefälschte E-Mail sofort erkennt und welche Tipps Empfänger befolgen sollten.

Die Kreissparkasse Düsseldorf warnt vor einer aktuellen Zunahme von Phishing-Versuchen. Ziel der Betrüger ist es, an die Kontodaten ihrer Opfer zu gelangen, um deren Konten leerzuräumen.

„Die Betrüger werden immer erfinderischer, ihre Mails werden immer professioneller und ausgefeilter“, weiß Lutz Strenger von der Kreissparkasse: Mal fordere das „Online-Versandhaus“ zur Freischaltung des angeblich gesperrten Kontos auf, besonders häufig sei es die Bank oder Sparkasse, die um die Aktualisierung von Kontodaten bitte.

Die Betrüger werden immer professioneller und erfinderischer

„Klicken Sie diesen Link“, heißt es dann häufig in der Mail, „und schon gerät man in Gefahr, auf eine falsche Website geführt zu werden“, sagt Strenger. Immer häufiger komme es zum so genannten „Social Engineering“, bei dem Betrüger zur Freigabe von Aktionen mittels „pushTAN“ oder „chipTAN“ verleiten und so erst den Betrug ermöglichen.

Die Kreissparkasse Düsseldorf hat Ratschläge zusammengestellt

• Teilen Sie niemals Dritten Ihre Online-Banking-Zugangsdaten, PIN oder eine TAN mit!

• Mitarbeitende der Kreissparkasse Düsseldorf fordern Sie niemals telefonisch oder per SMS auf, Ihre Zugangsdaten und PIN oder andere persönliche Daten zu ändern oder zu nennen.

• Erlauben Sie Ihnen unbekannten Personen keinen Zugriff auf Ihren PC; rufen Sie im Zweifel Ihre Beraterin oder Ihren Berater über eine selbst recherchierte Telefonnummer an.

• Halten Sie den Viren- und Trojanerschutz immer auf dem aktuellsten Stand.

• Öffnen Sie Mailanhänge niemals allzu leichtfertig.

• Seien Sie immer skeptisch: Auch, wenn eine E-Mail noch so authentisch aussieht, prüfen Sie diese auf ihre Echtheit und fragen im Zweifel Ihre Beraterin oder Ihren Berater.

• Besuchen Sie die Webseite Ihrer Sparkasse oder Bank niemals über eine Suchmaschine oder einen zugesandten Link.

• Beenden Sie Ihre Online-Banking-Sitzung immer, indem Sie sich aktiv abmelden und nicht lediglich das Browserfenster schließen.

„Zusätzlichen Schutz bietet der Einsatz einer geeigneten Zahlungsverkehrssoftware“, sagt Lutz Strenger. Haben sich die Betrüger tatsächlich einmal Zugriff auf das Online-Banking verschaffen können, gelte es, schnell zu handeln: „Ein Besuch oder Anruf bei der Kreissparkasse Düsseldorf oder unter der bundesweiten Hotline 116116 zur Sperrung des Kontos sei der erste Schritt. „Betroffene sollten zudem Strafanzeige stellen“, so Strenger.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus