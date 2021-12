Kreissparkasse Düsseldorf schließt Filiale vorübergehend

Die Kreissparkasse Düsseldorf betreibt eine Filiale am Selbecker Markt in Heiligenhaus.

Heiligenhaus. Die Kreissparkasse Düsseldorf schließt in Heiligenhaus am Selbecker Markt die Filiale für zwei Wochen. Grund dafür ist die Omikron-Variante.

Die Kreissparkasse Düsseldorf wird auf Grund der Corona-Pandemie die größeren Standorte verstärken – deswegen werden kleinere Standorte, wie auch die Filiale am Selbecker Markt, für zwei Wochen geschlossen.

Heiligenhauser Filiale soll wieder am 10. Januar 2022 öffnen

Aufgrund der zu erwartenden Omikron-Variante werde die Kreissparkasse diese ab Montag, 27. Dezember, schließen. Mit dem Personal sollen die sechs größeren Standorte in Düsseldorf, Erkrath, Heiligenhaus, Mettmann und Wülfrath sowie am Hochdahler Markt in Erkrath verstärkt werden. Beratungsgespräche und Safe-Besuche können in den vorübergehend geschlossenen Filialen nach vorheriger Terminvereinbarung stattfinden. Gleichzeitig bittet die Kreissparkasse, Dinge aufzuschieben, die warten können – vor allem das Anfang eines Jahres beliebte Nachtragen der Zinsen auf den Sparkassenbüchern.

Die Versorgung mit Bargeld bleibe über die vorhandenen Selbstbedienungsgeräte an allen Standorten gesichert; alle Geräte sind mit einer viren- und bakterienabweisenden Versiegelung beschichtet, um die Gesundheit aller Kundinnen und Kunden bestmöglich zu schützen. Geplant ist die vorübergehende Schließung bis zum 7. Januar 2022.

