Kreis: Auch Heiligenhaus bleibt im Distanzunterricht

Kreis Mettmann. Und wieder eine neue Entscheidung: Nachdem es Freitag hieß, die Schulen würden in den Wechselunterricht gehen, bleibt nun doch alles wie bisher.

Der Kreis Mettmann hat in Abstimmung mit dem Gesundheits- und Schulministerium des Landes am Samstagabend entschieden, dass die Schulen im gesamten Kreisgebiet - also auch in Heiligenhaus - am Montag, 19. April, den Distanzunterricht fortsetzen und nicht in den Wechselunterricht übergehen werden.

Inzidenz über 200

Anlass ist, dass der Kreis Mettmann am Samstag einen Inzidenzwert von 214, vermelden musste und somit erstmalig die Schwelle von 200 überschritten hat. Auch in den kommenden Tagen muss davon ausgegangen werden, dass der Wert steigen wird. Durch diese Maßnahme soll so schnell wie möglich, die Infektionsgefahr im Schulbereich eingedämmt werden. Eine Notbetreuung ist weiterhin gegeben. Für die Abschlussklassen findet weiterhin Präsenzunterricht statt.