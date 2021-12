Konzert zwischen den Jahren mit Albie Donnelly’s Supercharge

Heiligenhaus. Die Heiligenhauser lieben ihren Albie Donnelly: Das Konzert zwischen den Jahren ist Tradition und soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden.

Es hat seit vielen Jahren Tradition, das Konzert von Albie Donnelly’s Supercharge zwischen den Jahren: Am Montag, 27. Dezember, wird der Wahl-Heiligenhauser wieder im Club zu sehen und zu hören sein.

Heiligenhauser Saxofonist stammt aus England

Der in Liverpool geborene Saxofonist, Leadsänger und Bandleader startete seine Karriere als Studiomusiker in London bei Produktionen mit Bob Geldof, The Boomtown Rats, Graham Parker u.a. Nachdem er 1973 seine Band Supercharge gründete, ging er in England als Support Act für Chuck Berry, B.B. King, Fats Domino, Ray Charles und auch Queen auf Tour und trat im Hyde Park vor mehr als 100.000 begeisterten Zuschauern auf. Seitdem ist er in ganz Europa erfolgreich.

Der Eintritt kostet 19 Euro im Vorverkauf (24 Euro an der Abendkasse); statt findet das Konzert ab 20 Uhr im Club (Hülsbeckerstr. 16). Karten gibt es im Kulturbüro oder unter www.neanderticket.de. Das Kulturbüro bittet alle Gäste, sich selbst um einen jeweils tagesaktuellen Schnelltest zu kümmern. Für den Ausnahmefall wird es auch ein Testmobil an der Veranstaltung vor Ort geben, um sich dort testen lassen zu können.

