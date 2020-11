Kneipen in Heljens sind vor dem Lockdown noch einmal voll

Viele Heiligenhauser nahmen am Wochenende die Gelegenheit wahr, die ortsansässige Gastronomie noch einmal zu unterstützen, bevor die wegen des Lockdowns in den nächsten vier Wochen keine Gäste mehr empfangen darf.

Christian Seibel, Rolf und Timo Albry kehrten am Samstagabend in verschiedene Lokale ein. In der „Aulen Schmet“ kamen sie nicht mehr rein, sie setzten sich draußen hin. „Alle Plätze, die ich anbieten kann, sind belegt“, bedauerte Kerstin Passenheim, die in den nächsten Wochen zum Nichtstun verdammt ist, so wie ihre Kollegin Sofia Potsi.

Pils- und Altvorräte aufgebraucht

Waldemar Walter und Guiseppe Golizia, Betreiber des Restaurants Bella Italia, sehen den Lockdown absolut kritisch. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Am Samstagabend gab es bei ihr im „Treff am Rathaus“ kein Altbier mehr, kurze Zeit später versiegte der Zapfhahn für das Pils. „Es lohnt sich nicht, neue Fässer anzustechen.“ Ivica Kolak vom Gasthof Kuhs in Hetterscheidt konnte seit Donnerstag viele Reservierungen entgegennehmen. „Die Leute wollen noch mal raus und was essen und trinken. Es wäre schön, wenn das immer so wäre.“

Auch beim Dorfkrug nutzten viele die Möglichkeit zum Einkehren. Inhaber Theodorus Theodorakoplis bietet wie viele seiner Kollegen die Möglichkeit, Mahlzeiten abzuholen oder sich liefern zu lassen. Das Waldhotel verzeichnete ebenfalls einen leichten Abstieg bei den Reservierungen.

Geschäftsführer Frank Wegener hat das Martinsgansessen in den Dezember verlegt und überlegt, die Wildwoche im Januar durchzuführen. Im Hotel ist ebenfalls nichts los: „Nur Geschäftsreisende, die unbedingt unterwegs sein müssen. Ich bin froh, dass wir noch niemanden kündigen mussten und hoffe, dass das so bleibt.“