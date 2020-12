Keine evangelischen Präsenzgottesdienste in Heiligenhaus

In der Dorfkirche wird es über Weihnachten ganz still, auch hier finden keine Präsenzgottesdienste bis zum 10. Januar statt.

Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Heiligenhaus hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, nun aber steht sie fest: Bis zum 10. Januar werden in den zwei evangelischen Kirchen keine Präsenzgottesdienste mehr stattfinden. Mit diesem Beschluss folgt das Presbyterium unter anderem der Empfehlung der Evangelischen Kirche Westfalen.

Presbyterium will jeden Einzelnen schützen

„Es tut uns unendlich leid, mit Ihnen gemeinsam keine Präsenzgottesdienste feiern zu können. Wir unterstützen damit das Ziel, durch Reduzierung von Kontakten das Infektionsgeschehen einzudämmen“, heißt es in einer schriftlichen Erklärung des Presbyteriums, „wir möchten es nicht riskieren und die Verantwortung dafür tragen, dass sich auch nur ein Mensch bei unseren Gottesdiensten ansteckt und diesen Virus weitertragen könnte. Wenn alle in den Lockdown müssen und es überall geboten ist, auf Kontakte zu verzichten, wir nur gemeinsam durch Verzicht und Zusammenhalt diesen Virus bekämpfen können, sehen wir es als unsere christliche, ethische und moralische Pflicht an, nicht zu Präsenzgottesdiensten an Weihnachten einzuladen und auf diese Weise gegen Corona zu kämpfen, wie es für alle Menschen dieser Welt gefordert wird. Das Virus macht auch vor den Kirchentüren nicht halt“.

Weihnachtliche Entscheidung

Vielleicht, so regt das Presbyterium an, habe diese für manch ein Gemeindemitglied unverständliche Entscheidung doch viel mehr mit Weihnachten zu tun, als offensichtlich erkennbar: Wer im Stall von Bethlehem geboren sei, habe wie kein anderer auf dieser Welt gezeigt, was es heißt, Solidarität zu üben und den Nächsten zu lieben - und zu schützen wie sich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Schütze deinen Nächsten wie dich selbst.

Online-Angebote für das heimische Wohnzimmer

Dennoch fällt Weihnachten in der evangelischen Kirchengemeinde nicht gänzlich aus: So wurden in der Alten Kirche ein Kleinkindergottesdienst und eine Christvesper, der jeweilige Link dazu findet sich auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde(www.evkheiligenhaus.de). „Mit diesen Gottesdiensten möchten wir für Sie da sein. Wenn Sie nicht zu uns kommen können, kommen wir zu Ihnen, in Ihre Wohnzimmer und Küchen, egal wo Sie sind, wie Sie gekleidet sind, ob im festlichen Gewand oder dieses Jahr etwas legerer im Freizeitlook auf dem Sofa", betont das Presbyterium.