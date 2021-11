Kabarett im Heiligenhauser Club mit Jan Philipp Zymny

Jan Philipp Zymny wird am Freitag, 3. Dezember, im Club auftreten.

Heiligenhaus. „Surrealität“ heißt es am Freitagabend im Heiligenhauser Club. Denn da wird der junge Künstler Jan Philipp Zymny sein neues Programm präsentieren.

Er ist noch jung, doch das hindert Jan Philipp Zymny nicht daran, schon sein viertes Programm zu präsentieren: „surRealität“ heißt es und präsentieren wird der Kabarettist dies am Freitag im Club an der Hülsbeckerstraße.

Kein gewöhnlicher Comedyabend in Heiligenhaus

In seinem Programm gehe es um Betrachtung, Kritik und Verbesserungsvorschlag der Wirklichkeit, wobei er Stand Up, Kurzgeschichten, philosophische Überlegungen und surreale Absurditäten der Bauart Nonsens wild, aber keines Falls planlos durchmische. Der Club verspricht einen Abend für alle, denen gewöhnliche Comedy zu doof, Philosophie zu anstrengend und die Realität zu langweilig ist.

Einlass ist ab 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr. Die Tickets kosten 19 Euro an der Abendkasse. Für diese Veranstaltung gilt die 2G Plus Regelung (geimpft oder genesen plus getestet).

