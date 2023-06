Joshua aus Heiligenhaus begeistert Jury am Saxophon

Heiligenhaus/Zwickau. Der Heiligenhauser Joshua Poroye hat sich auf Bundesebene der „Jugend musiziert“-Jury gestellt. Wie er Zwickau abgeschnitten hat.

Der musikalische Nachwuchs im Kreis Mettmann musiziert auf hohem Niveau und muss sich auch im bundesweiten Vergleich nicht verstecken. Und nun geht ein besonderer Titel nach Heiligenhaus.

Nachdem das Saxophon-Duo Joshua Poroye aus Heiligenhaus und Tjark Schulte aus Wuppertal bereits die „Jugend musiziert“-Jurys auf regionaler Ebene begeistern konnte, gab es nun auch auf Bundesebene einen hervorragenden zweiten Platz für die beiden Nachwuchsmusiker. Beachtliche 22 Punkte gab die Jury beim „Jugend musiziert“-Bundeswettbewerb in Zwickau dem Duo.

Joshuas Saxophon-Laufbahn hat in Heiligenhaus in der vierten Klasse begonnen

Die musikalische Geschichte des begabten Joshua hat bereits in der Grundschule begonnen. In der vierten Klasse hat er mit dem Saxofon an einem Vorspiel für die Instrumentalklasse des Immanuel-Kant-Gymnasiums teilgenommen: „Ich habe spät in der Grundschule angefangen, Saxofon zu spielen“, erzählt der IKG-Schüler.

So bekommt der Heiligenhauser seine Interessen unter einen Hut

Nebenher lernt er auch noch spanische Gitarre und Klavier im Selbststudium. „Musik ist halt – neben der Schule – die Sache, auf die ich mich stark fokussiere“, erklärte Joshua kürzlich in einem Gespräch mit der WAZ auf die Frage, wie er all seine Interessen unter einen Hut bekomme.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus