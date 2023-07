Joe Bennick parkt und singt im Wendehammer in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Der Songwriter Joe Bennick gibt zwei Wendehammerkonzerte in Heiligenhaus – und spielt dabei direkt aus seinem Bulli. Wo genau er Station macht.

Kultur direkt vor der eigenen Haustür – Live-Musik an der nächsten Straßenecke, im eigenen Stadtteil, ein Konzert, fußläufig zu erreichen oder vielleicht direkt vom eigenen Balkon erlebbar. Das ist die Idee, die hinter den Wendehammerkonzerten steht.

Zwei kleine Konzerte von je 45 Minuten, nacheinander, an zwei unterschiedlichen Orten, die Kultur nahbar machen – Kultur vor der eigenen Haustüre. Die Orte so gewählt, dass für die Zuhörenden keine großen Wege entstehen und auch ein spontanes Konzerterlebnis, „im Vorbeigehen“ möglich ist.

Erste Station ist im Heiligenhauser Stadtteil Heide

So auch am Samstag, 22. Juli, im Stadtteil Heide. In der Wohnsiedlung Theodor-Heuss-Weg, Ecke Karl-Arnold-Straße wird Joe Bennick um 18 Uhr mit seinem „Bullikonzert“ haltmachen. Joe Bennick beschreibt die Musikrichtung seiner eigenen Songs mit Folk-Pop und Acoustic-Indie. Neben seinem ausgezeichneten Gitarrenspiel, weiß Joe insbesondere mit seiner Stimme zu begeistern. Eine Stimme mit Wiedererkennungswert. 2021, ausgezeichnet mit dem Deutschen Singer-/Songwriter – Preis in der Kategorie „Bester Solosänger – Eigenkomposition“, begab sich Joe Bennick auf eine ganz besondere Konzertreise. Auf eine Konzertreise mit seinem VW Bulli. Er hält überall dort, wo er Menschen trifft – in Parks, Wohnsiedlungen, auf Parkplätzen oder Spielplätzen, oftmals auch spontan. Joe spielt direkt aus seinem Bulli und lädt zum Zuhören ein.

Das zweite Konzert beginnt um 19.23 Uhr auf dem Rathausplatz

So auch am Samstag – nach dem Auftritt in Heide fährt er weiter und macht auf dem Rathausplatz halt. Dort wird er anlässlich des diesjährigen Rathausjubiläums um 19.23 Uhr das zweite Wendehammerkonzert spielen.

Info am Rande: Rund um das Wendehammerkonzert auf dem Rathausplatz besteht die Möglichkeit den Jubiläumswein „100 Jahre Rathaus Heiligenhaus“ (trockener Rosé), auch im Set mit einem gravierten Weinglas, zu erwerben. Das Set ist dann zum Preis von 19,23 Euro erhältlich. Zudem ist der Wein über den gesamten Festzeitraum des Rathausjubiläums auch im Kulturbüro erhältlich.

Am 4. August kann in der „Kopfhörer-Disco“ getanzt werden

Die nächste Veranstaltung im Rahmen des kleinen Kultursommers, sowie des Rathausjubiläums wird dann am Freitag, 4. August, die „Silent Disco“ auf dem Rathausplatz sein. Dann können Kopfhörer ausgeliehen werden – auf unterschiedlichen Kanälen werden unterschiedliche Musikrichtungen zu hören sein. Der „Silent Disco“-Vorverkauf ist bereits gestartet. Tickets sind zum Preis von 12 Euro online über neanderticket.de, an allen Neanderticket-Vorverkaufsstellen oder direkt im Kulturbüro erhältlich. Der Eintritt zu den Wendehammerkonzerten ist frei.

