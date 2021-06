Jetzt anmelden für Ferien-Tenniscamps in Heiligenhaus

In den Ferien kann man in Heiligenhaus in den Tennissport reinschnuppern.

Heiligenhaus. Der TC Blau-Weiss Heiligenhaus bietet in diesem Jahr Kurse für Kinder und für Erwachsene an. Was diese kosten und was dort geboten wird.

Wer schon immer mal den Tennissport ausprobieren wollte, kann dies in den Sommerferien beim TC Blau-Weiss an der Selbeckerstraße ausprobieren. Dabei gibt es Angebote sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.

Die neue Tennisschule Team Tennis GbR startet in den Sommerferien mit zwei Feriencamps für Schulkinder: In der ersten Ferienwoche vom 5. bis zum 8. Juli und in der letzten Ferienwoche vom 9. bis 12. August. Im Preis von 99 Euro für Vereinsmitglieder und 109 Euro für Externe seien vier Trainingstage mit je zwei Trainingsblöcken und ein Mittagessen inklusive aller Getränke während des Camp-Tages enthalten. Das Camp findet von 10 bis 15 Uhr statt. Eine Betreuung von 9 bis 10 Uhr und 15 bis 16 Uhr ist gegen einen Aufpreis möglich. Das Feriencamp biete neben intensivem Tennistraining für Anfänger und allen anderen Spielstärken auch diverse andere Fun-Sportarten und Taktiktraining. Schläger können auf Wunsch kostenlos gestellt werden.

Erstmals auch für den großen Nachwuchs

Neu in diesem Jahr seien zwei Tenniscamps für Erwachsene, die ebenfalls in der ersten und letzten Ferienwoche von 18 bis 20 Uhr stattfinden. Es umfasse Einzel- und Doppel-Training, Technik, Taktik, Koordination und Sportspiele. Die Kosten betragen 95 Euro für Vereinsmitglieder und 115 EUR für Gast-Teilnehmer.

Die Anmeldeformulare sind auf der Homepage www.tcbw02.de zu finden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Täglich wissen, was in Heiligenhaus passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Heiligenhaus-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus