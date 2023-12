Die Kinder verbringen viel Zeit in der Natur beim Entdeckercamp am UBZ.

Betreuung Jetzt anmelden für die Entdeckercamps in Heiligenhaus

Heiligenhaus Natur erleben: Zu Ostern, im Sommer und Herbst gibt‘s für Heiligenhauser Kinder wieder spannende Betreuung am Umweltbildungszentrum.

Das Umweltbildungszentrum bietet Oster-, Sommer- und Herbstcamps für Grundschulkinder in den Schulferien an. Abenteuer, die Natur erkunden, basteln, toben und dabei spielerisch lernen: Es gibt jedoch geänderten Betreuungszeiten. Die Anmeldung startet bald.

So kann man sich anmelden für die Camps in Heiligenhaus

Oster- und Herbstcamp finden immer in der jeweils zweiten Woche der Oster- und Herbstferien statt, die beiden Sommercamps in den beiden letzten vollen Wochen der Sommerferien. Die Anmeldungen sind am Jahresanfang möglich, ab dem ersten Montag nach den Weihnachtsferien, dem 8. Januar, unter ubz-heiligenhaus.de.

Alle Camps finden statt in der Zeit von 8 bis 13.30 Uhr. Stattfinden sie zu Ostern vom 2. bis 5. April, das erste Sommercamp vom 5. bis 9. August, das zweite vom 12. bis 16. August und das Herbstcamp vom 21. bis 25. Oktober. Pro Tag kostet die Teilnahme zehn Euro. „Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns, wenn Sie Unterstützung bei der Finanzierung wünschen (z.B. Bildung und Teilhabe)„, so das Team des UBZ.

