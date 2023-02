Jecken aus Heiligenhaus zu Gast im närrischen Landtag

Heiligenhaus/Düsseldorf. Dr. Jan Heinisch (CDU) und Elisabeth Müller Witt (SPD) empfangen die Heljens-Jecken und das Ratinger Prinzenpaar in Düsseldorf.

Seit Jahren würdigt der Landtag Nordrhein-Westfalen den Karneval mit einer eigenen Veranstaltung. Beim „Närrischen Landtag“ treffen sich jährlich mehr als 111 Prinzenpaare, Dreigestirne, Prinzessinnen und Prinzen aus ganz Nordrhein-Westfalen, um sich auszutauschen und gemeinsam zu feiern. Zumindest dann, wenn nicht gerade Corona alles lahmlegt.

Nach drei Jahren Zwangspause waren nun wieder zahlreiche Jecken zu Gast im Landtag und zeigten dort die Vielfalt des Karnevals im Land. Auch das Ratinger Prinzenpaar und ihr Gefolge sowie die närrischen Ehrengäste der 1. KG Heljens-Jecken aus Heiligenhaus, waren auf gemeinsame Einladung der beiden Landtagsabgeordneten Elisabeth Müller-Witt (SPD) und Dr. Jan Heinisch (CDU) zu Gast.

Landtagspräsident Kuper ehrt Gäste aus Heiligenhaus mit Orden

Während des offiziellen Teils wurden Prinz Christian I. und Prinzessin Tina I. aus Ratingen sowie die Ehrengäste aus Heiligenhaus vom Landtagspräsidenten André Kuper (CDU) begrüßt und mit dem Orden des Landtags geehrt. Anschließend führten die beiden Abgeordneten das Prinzenpaar und die weiteren Ehrengäste durch das Parlament, bevor die Jecken noch bis zum späten Abend mit den anderen Tollitäten in der Bürgerhalle des Landtags zusammenkamen und feierten.

Heljens-Jecken treffen Ministerpräsident Wüst vor dem Plenarsaal

Besonderes Highlight des Besuchs war auch noch eine Erkundung des Plenarsaals sowie eine wechselseitige Ordensverleihung mit Ministerpräsident Hendrik Wüst, den die Heiligenhauser und Ratinger Jecken vor dem Plenarsaal trafen.

„Der Karneval ist Teil unserer DNA in Nordrhein-Westfalen. Es freut mich sehr, dass wir nach nunmehr drei Jahren erneut dieses Brauchtum würdigen können und das Ratinger Prinzenpaar sowie unsere Ehrengäste der KG Heljens-Jecken hier im närrischen Landtag empfangen durften“, so Heinisch und Müller-Witt: „Wir freuen uns auf die weitere Session in Ratingen und Heiligenhaus, die nur wegen des Engagements so vieler Menschen in beiden Städten möglich ist. Dafür möchten wir einmal mehr Danke sagen.“

