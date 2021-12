Jährlicher Förderpreis für Heiligenhauser Vereine gefordert

Heiligenhaus. Unter der Pandemie haben auch besonders die Heiligenhauser Vereine gelitten. CDU beantragt nun einen jährlichen Förderpreis.

Die Christdemokraten wollen Vereine in Heiligenhaus begünstigen, die laut CDU-Fraktionschef Ralf Herre in der gegenwärtigen Zeit massive Einschnitte erleben müssen: „Umso mehr möchte die CDU-Fraktion an ihrem Wahlversprechen festhalten und das Ehrenamt und die wertvolle Vereinsarbeit in Heiligenhaus auszeichnen beziehungsweise fördern“, so Ratsmitglied Panagiotis Chatzinikolaou. Die CDU beantragt deshalb im Sozialausschuss am Donnerstag die Einführung eines jährlichen Förderpreises für Vereine.

Heiligenhauser Einrichtungen sollen sich ebenfalls bewerben können

„Auch kommunale Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten können ihren Beitrag über ihren jeweiligen Förderverein einreichen“, so Chatzinikolaou ergänzend. In der Bewerbungsphase sollen sich die Vereine mit einem kurzen Profil auf der Webseite der Stadt Heiligenhaus bewerben können. Die Vereine werden gebeten, sich kurz vorzustellen und zu erläutern, wofür sie das Förderpreisgeld konkret einsetzen möchten, so die Idee der Ratsfraktion. Die Staffelung des Preises: Der erste Platz erhält 4000 Euro, der zweite 2000 Euro, der dritte 1000.

Die Ausschussmitglieder sprachen sich für diesen Antrag aus; mit einer Änderung: Statt eines Abstimmungsverfahrens solle es ein Jury-Verfahren geben, um auszuschließen, dass größere Vereine lediglich wegen ihrer Mitgliederzahl gewinnen.

