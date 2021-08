Verkehr Isenbügeler Straße in Heiligenhaus wird bald voll gesperrt

Heiligenhaus. Ab dem 11. August müssen sich Autofahrer auf einen Umweg einstellen: Die Isenbügeler Straße wird zwischen Ruhrstraße und Isenbügel gesperrt.

Es war lange angekündigt, ab Mittwoch, 11. August, ist es dann soweit: Die Isenbügeler Straße wird zur Ruhrstraße hin voll gesperrt. Grund sind Arbeiten des Kreises Mettmann: Ein neues Regenrückhaltebecken entsteht in diesem Bereich. Lange Umleitungen müssen eingeplant werden.

Autofahrer müssen sich auf Umwege einstellen. Die Sperrung soll drei Monate dauern. Foto: Katrin Schmidt

Bereits seit einigen Wochen dauern die Arbeiten an; eine Ampelanlage regelt seitdem den einseitigen Verkehr. Für insgesamt neun Monate waren die Bauarbeiten in drei Abschnitten vom Kreis angekündigt worden. Nun steht die dreimonatige Vollsperrung der Isenbügeler Straße unterhalb des Abzweigs Hasenberg an. Während dieser Zeit wird eine Umleitungsbeschilderung eingerichtet. Der Abzweig Hasenberg bleibt weiterhin aus nördlicher Richtung zu erreichen. Für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge wird ein Passieren der Baustelle auch während der Vollsperrung ermöglicht. Alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen sich auf teils lange Umwege einstellen (über die Abtsküche oder Kettwig).

Bach kann nicht länger genutzt werden

Im letzten nördlichen Bauabschnitt wird es wieder eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelanlage für den motorisierten Verkehr geben. Die Baukosten betragen rund 1,2 Millionen Euro. Wegen der Niederschlagsmengen und der Wasserverträglichkeit kann die bisherige Ableitung in den Isenbügeler Bach nicht länger genutzt werden. Zukünftig wird daher das Niederschlagswasser über eine auf der westlichen Straßenseite liegende, kombinierte Transport- und Drainageleitung gesammelt.

Die Drainageleitung dient auch zur Aufnahme des Hang- und Schichtenwassers, um ein Unterspülen der Straße zu verhindern. Zusätzlich wird ein rund 20 Meter langes, unterirdisches Rückhaltebecken aus Stahlbeton gebaut. Anschließend wird das Wasser über einen Lamellenklärer in den Bach eingeleitet.

