Isenbügeler besorgt wegen Coronafall in Kettwig

Heiligenhaus. Nachdem eine erkrankte Frau an einer Veranstaltung am Kettwiger Theodor-Heuss-Gymnasium teilgenommen hat, zeigen sich auch Isenbügeler besorgt.

Nachdem jetzt bekannt wurde, dass eine an dem Coronavirus erkrankte Frau an einer in der vergangenen Woche stattgefundenen Elterninformationsveranstaltung am Theodor-Heuss-Gymnasium in Essen-Kettwig teilgenommen hat, zeigen sich auch einige Isenbügeler Bürger besorgt – schließlich besuchen auch viele Heiligenhauser Kinder weiterführende Schulen in Kettwig oder Werden. Laut Auskunft der Stadt handele es sich definitiv nicht um eine Mitarbeiterin der Schule, außerdem habe sich die betroffene Frau aufgrund ihrer grippeähnlichen Symptome nur im hinteren Bereich des Raumes aufgehalten und sich sehr zurückhaltend benommen. Trotzdem bestehe nun eine Ansteckungsgefahr der sogenannten Kategorie 2-Personen.

Institut empfiehlt freiwillige Quarantäne

Laut Robert Koch Institut bedeutet das, dass es zwar keinen 15-minütigen face-to-face-Kontakt gab und es daher keinen Grund gibt, eine häusliche Quarantäne anzuordnen. Dennoch empfiehlt das Institut den Personen, die ebenfalls an der Veranstaltung teilgenommen haben, eine 14-tägige Quarantäne als freiwillige und präventive Maßnahme. Die Schule wird derzeit nicht geschlossen. Die Stadt Essen hat ein Bürgertelefon eingerichtet, das täglich von acht bis 18 Uhr unter 0201/123-8888 erreichbar ist.