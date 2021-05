Pandemie Inzidenz: Was in Heiligenhaus nun alles wieder erlaubt ist

Heiligenhaus. Die Inzidenz im Kreis Mettmann bewegt sich immer mehr auf die 50 zu: 55,2 heißt es am Montag. Das kann man in Heiligenhaus alles wieder machen.

Sinkende Inzidenz im Kreis Mettmann bedeutet auch mehr Lockerungen in Heiligenhaus: Am Montag startete wieder der Präsenzunterricht an allen Schulen, auch die Musikschule kann größtenteils wieder normal vor Ort unterrichten. Ab dem 7. Juni heißt es in Kitas wieder Regelbetrieb mit freiwilligem Testangebot. Eine Übersicht über die derzeitigen Regelungen.

Die Außengastronomie öffnet wieder, in den Läden darf ohne Termin eingekauft werden. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

So startet am Dienstag, 1. Juni, die Stadtbücherei wieder für den Publikumsverkehr, natürlich unter Beachtung der Infektionsschutzmaßnahmen. Eine individuelle Terminvereinbarung mit Kontaktdatenangabe unter 02056/60024 oder buecherei@heiligenhaus.de ist zwingend erforderlich, um die maximal zulässige Personenanzahl nicht zu überschreiten. Terminbuchungen sind auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich. In den Räumen der Bücherei muss eine medizinische Maske getragen werden, eine Impf- oder Testbescheinigung ist nicht nötig. Der Aufenthalt ist auf eine halbe Stunde begrenzt, Kinder müssen sich unter ständiger Aufsicht der Erziehungsberechtigten befinden.

Mit Test auf die Terrasse

Ins kühle Nass heißt es ab Mittwoch, 2. Juni wieder, wenn das Freibad öffnet: Tickets sind buchbar unter www.neanderticket.de oder im Stadtwerke-Pavillion; zwei Stunden kann in vorgegebenen Zeitfenstern geschwommen werden, Liegewiesen und Rutschen sind gesperrt. Infos zu Vorgaben gibt es unter www.heljensbad.de. Für einen Besuch im Bürgerbüro oder im Rathaus heißt es weiter Click and meet, also nur nach Terminvergabe. Die ist möglich unter 02056/130 oder über die Homepage www.heiligenhaus.de.

Gastronomen dürfen ihre Außenterrasse wieder öffnen – mit Test- und Platzpflicht. Die Ausgangssperre entfällt; Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung erlaubt und Angehörige aus zwei Haushalten. Geshopped werden kann wieder ohne Termin, jedoch natürlich weiterhin mit Maske. Außensport darf mit bis zu 25 Personen betrieben werden. Kulturelle Vorstellungen sind nach Vorgaben möglich; auch Urlaube sind wieder möglich. Nicht erlaubt sind weiterhin Tagungen und Kongresse, private Veranstaltungen und Partys sowie große Festveranstaltungen.

