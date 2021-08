In Heiligenhaus wird es bald eine Kinderfeuerwehr geben

Heiligenhaus. Kinder zwischen sechs und elf Jahren können bei der Kinderfeuerwehr in Heiligenhaus mitmachen. Im Herbst soll es losgehen in der Abtsküche.

Tatütata, bald ist die Kinderfeuerwehr da: Ab Herbst wird es diesen neuen und sicherlich sehr niedlichen Einsatztrupp bei der Feuerwehr Heiligenhaus geben. Interessierte können ihren Nachwuchs jetzt anmelden; die Anzahl ist begrenzt.

Mit Spiel und Spaß, so teilt die Feuerwehr mit, solle das Interesse am besonderen Ehrenamt geweckt. Die Anmeldefrist für Kinder im Alter von sechs bis elf beginnt im August. Seit Beginn des Jahres planen Nadine Kalveram (Lehrerin) und Katharina Mebes (Erzieherin) die Bildung einer Kinderfeuerwehr. Seit dem Frühjahr sind Anna Agko (Lehrerin), Lucia Hartwig (Sparkassen-Fachwirtin), Julia Kuchenbecker (Physiotherapeutin), Michael Schäfer-Elbers (Berufsfeuerwehrmann) und Caroline Szepan (Lehrerin) mit dabei. Wer vorher selbst noch nicht Mitglied der Feuerwehr war, wurde am 1. Juni in den Kreis der Brandschützer aufgenommen. So sei ein komplett neues Team entstanden.

Jeden zweiten Mittwoch soll in der Abtsküche die Kinderfeuerwehr stattfinden. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

„Alles begann mit einem Anruf von Nils Vollmar, dem Leiter der Feuerwehr, und der Frage, ob Katharina und ich uns vorstellen könnten eine Kinderfeuerwehr aufzubauen. Die Idee war schon lange da, mit dem Anruf kam der Startschuss“ berichtet die designierte Stadtkinderfeuerwehrwartin Nadine Kalveram. Brandschutz- und Verkehrserziehung, Erste Hilfe, Umweltschutz, aber auch Basteln und Werken, Freundschaft und Zusammenhalt seien die Ziele der Kinderfeuerwehr. „Wir werden keine feuerwehrtechnische Ausbildung machen, das folgt später in der Jugendfeuerwehr. Wir wollen das Interesse am Ehrenamt wecken. Dabei sollen die Kinder vor allem eine schöne Zeit haben und mit Spaß zur Feuerwehr kommen“, erklärt Nadine Kalveram.

Am 9. August startet die Anmeldephase. Eltern können dann bis zum 9. September ihre Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren auf einer Anmeldeliste eintragen. Die Teilnehmeranzahl ist zunächst auf 15 begrenzt. Der Gruppennachmittag wird jeden zweiten Mittwoch am Feuerwehrhaus Abtsküche, Abtskücher Straße 24, von 17 bis 19 Uhr stattfinden. Der Start ist im Herbst anvisiert, abhängig von der aktuellen Corona-Lage. Ein Beginn ist ausschließlich in Präsenzform geplant. Sollte das aufgrund von Corona-Regeln nicht möglich sein, wird der Start verschoben.

Weitere Infos gibt es per Mail unter ich@kinderfeuerwehr-heiligenhaus.de auf den Social-Media-Kanälen der Feuerwehr und Kinderfeuerwehr Heiligenhaus und unter www.fw-heiligenhaus.de.

Die Kinderfeuerwehr ist dann die „fünfte Abteilung“ der Heiligenhauser Feuerwehr. Ihre Mitgliederzahl wird um 15 weitere Mitglieder auf dann rund 180 Angehörige anwachsen. „Viele Sportvereine starten viel früher als wir in die Nachwuchsförderung – das holen wir nun auf“, freut sich der Leiter der Feuerwehr, Nils Vollmar.

