In Heiligenhaus sollen am 11. November die Laternen leuchten

Martinsmarkt und Laternenumzug müssen in diesem Jahr leider pandemiebedingt entfallen - aber Stadt und Stadtmarketing möchten, dass es dennoch schön und bunt wird in Heiligenhaus. Die Kinder sollen ihre schönsten Laternen, selbst gebastelte oder gekaufte, ins Fenster stellen und ein Foto davon an die Stadt schicken. Die Fotos werden dann bei Facebook veröffentlicht und auf der Homepage. Schließlich werden die schönsten Laternenbilder prämiert.

++Verpassen Sie keine Nachrichten mehr aus Heiligenhaus. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.++

Zu gewinnen gibt es auch etwas – Stadtmarketing und Stadt stellen Gutscheine und Sachpreise des Heiligenhauser Einzelhandels und Gastronomie bereit. Also mitmachen und am 11. November Heiligenhaus zum Leuchten bringen. Wer mitmachen möchte, schickt seine Bilder bis zum 13. November an bm@heiligenhaus.de. Die eingereichten Bilder werden dann auf www.heiligenhaus.de und www.facebook.de/WirInHeiligenhaus online gestellt. Die Gewinner werden in der 47. Kalenderwoche prämiert. Weitere Berichte aus Heiligenhaus lesen Sie hier.