In Heiligenhaus lockt im Sommer nun der Ferienspaß

Heiligenhaus. Die Heiligenhauser Stadtranderholung hat einen neuen Namen: Der Ferienspaß soll auch im Sommer stattfinden. Die Anmeldungen laufen nun.

Der Ferienspaß kann kommen: In den ersten fünf Wochen der Sommerferien (5. Juli bis 6. August) bietet der Club Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren wieder eine ereignisreiche Ferienfreizeit an, die mit Spiel und Spaß verbunden sein soll. Dies werde auch das zentrale Ziel des Betreuerteams sein: Die Kinder haben schulfrei und so soll sich das auch für sie anfühlen. Am Montag begann die Anmeldung für die Kinder, die an dieser Veranstaltung teilnehmen möchten.

Auch wie in den Jahren davor wird dies wie gewohnt persönlich im Club gemacht, sodass die anfallende Gebühr direkt in bar bezahlt werden kann. Die Teilnehmergebühr: Eine Woche kostet pro Kind 43 Euro; zwei Kinder pro Familie 65 Euro für eine Woche. Für das dritte und jedes weitere Kind aus einer Familie ist die Teilnahme kostenfrei. Für Bezieher von Arbeitslosengeld oder ALG II gilt eine Teilnehmergebühr von 15 Euro pro Woche und Kind (Beleg erforderlich).

Nicht so viele Kinder wie üblich möglich

Vieles wird auch selber gemacht. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Der Ferienspaß wird erneut in der Gesamtschule (Hülsbeckerstr. 5) stattfinden. Damit die fünfwöchige Veranstaltung für die Kinder zu einem schönen Erlebnis werde, stelle die Schule einen für den Club vorgesehenen Trakt zur Verfügung, in dem die Betreuer tolle und spannende Aktionen für die Kinder anbieten können, die unabhängig von Wind und Wetter seien. Es können mehrere Räume genutzt werden, damit die Kleingruppen im Inneren räumlich getrennt seien, um die Ansteckungsgefahr durch Corona so gering wie möglich zu halten. Zudem werde der Ferienspaß die Sporthalle nutzen können, in der größere Events stattfinden werden. Der Schulhof und die große Wiese können auch mit genutzt werden.

Aufgrund der Pandemie werde es leider nicht so viele Plätze geben wie gewohnt. Der Leiter der Ferienfreizeit, Mathieu Giese, und sein Team bleiben trotzdem optimistisch und nutzen die ruhigere Zeit, um die Planung voranzutreiben und um neue Ideen zu entwickeln, damit es die eine oder andere schöne Überraschung für die Kinder geben wird. Jedoch möchte der Club an dieser Stelle noch nicht zu viel über neue Inhalte und Aktivitäten verraten, damit es auch eine Überraschung bleibt. Eins könne jedoch gesagt werden: „Es wird großartig. Vielleicht ist das Glück auf unserer Seite und bis dahin, haben sich die Corona-Bestimmungen gelockert, sodass der Ferienspaß im vollen Umfang stattfinden kann.“

Unter http://www.ferienspassheiligenhaus.de/Der Club gibt es den Anmeldebogen.