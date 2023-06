Sommerferien In Heiligenhaus gibt es wieder kostenlos Sport im Park

Heiligenhaus. Fitness unter Anleitung kostenlos für alle: Die Heiligenhauser SSVg lädt ab Montag wieder zum kostenlosen Sportmachen in den Thormählenpark ein.

Während die einen die Sommerpause nutzen, um sich zu erholen, wollen andere aktiv sein – doch viele Vereine haben eine Sommerpause eingelegt. Die SSVg 09/12 Heiligenhaus lädt deshalb wieder zum kostenlosen Sport im Park ein – jeder kann vorbeikommen und einfach mitmachen.

Jeder Interessierte kann sich während der Sommerferien unter fachkundiger Leitung eines Übungsleiters sportlich betätigen“, freut sich die Abteilungsleitung Fitness & Gesundheit, Anja Winterscheidt. „Jeweils um 19 Uhr findet montags und donnerstags ein Fitnessmix und mittwochs Fitnessyoga statt. Alle Angebote sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.“ Das Angebot dauert eine Stunde, startet am Montag, 26. Juni, und endet am 2. beziehungsweise 3. August, Trainer sind neben Winterscheidt unter anderem Anke Reetz oder Rafael Panusch.

Hier kann man sich für das Sportprogramm in Heiligenhaus anmelden

In den letzten Jahren ist die Aktion Sport im Park bereits gut angekommen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Aktion findet gemeinsam mit dem Kreissportbund Mettmann statt. Das offene Sport- und Bewegungsangebot für Jung und Alt, sowie Anfänger und Fortgeschrittene, findet bei jedem Wetter statt. Empfohlen wird bequeme Freizeit- oder Sportbekleidung, Getränke und ein Handtuch oder eine Isomatte. Vor Ort gibt es gibt keine WC-, Dusch- oder Umkleidemöglichkeiten, die Teilnahme erfolge auf eigene Gefahr

Eine genaue Beschreibung der Kursinhalte und die Namen der Trainer gibt es unter https://ssvg0912.sportmeo.com. „Über eine vorherige Anmeldung über Sportmeo würden wir uns freuen, ist aber nicht zwingend notwendig“, so Winterscheidt. Weitere Infos erhält man auch bei ihr per Mail an fitness@ssvg-heiligenhaus.de oder direkt im Buchungsportal.

