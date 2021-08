Impfzentrum des Kreises Mettmann impft Jugendliche

Kreis Mettmann. Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren werden im Impfzentrum ohne Termin geimpft. Mindestens ein Sorgeberechtigter sollte dabei sein.

Der Kreis Mettmann bietet am Mittwoch, 4. August von 14 bis 19 Uhr, am Freitag, 6. August von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 8. August von 9 bis 19 Uhr weitere Impfungen für 12- bis 15-Jährige im Impfzentrum in Erkrath an. Ein Beratungsgespräch durch einen Kinderarzt ist in allen Fällen zwingend erforderlich.

Vorab müssen die Sorgeberechtigten der Impfung schriftlich zustimmen. Hierzu ist ein Einwilligungsbogen vom Robert Koch-Institut https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html und die Bescheinigung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen https://www.kreis-mettmann-corona.de/Schnelle-Hilfe-FAQ/Impfung/ auszufüllen. Bei dem Impftermin sollte mindestens ein Sorgeberechtigter anwesend sein. Für die Kinder und Jugendlichen ist der Impfstoff von Biontech vorgesehen. Es ist kein Termin erforderlich. Je nach Personenaufkommen müssen sich Kinder und Jugendliche mit ihren Sorgeberechtigten gegebenenfalls auf Wartezeiten einstellen. Um dies weitestgehend zu vermeiden, bittet der Kreis Mettmann den Personalausweis oder Reisepass sowie den Impfausweis und den Einwilligungsbogen bereit zu halten.

