Impfaktion in der Heiligenhauser Marokkanischen Moschee

Statt findet die Impfaktion in der Marokkanischen Moschee in der Gohrstraße 6. Geimpft wird mit Biontech.

Heiligenhaus. Mitglieder beider Heiligenhauser Moscheevereine, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger können am Samstag in die Moschee an die Gohrstraße kommen.

Der Marokkanische Moschee- und Kulturverein bietet am kommenden Samstag, 7. August, gemeinsam mit dem Kreis Mettmann eine Impfaktion in der Moschee an der Gohrstraße an – für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der umliegenden Städte sowie für die Mitglieder der Moscheevereine (MMKV Heiligenhaus / Ditib Heiligenhaus) ab 16 Jahren.

Keine Anmeldung nötig

Die Moschee sieht man von der Hauptstraße aus. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Impfung sei ohne vorherige Anmeldung möglich. Die Kampagne startet um 10 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Der Impfstoff Biontech wird verabreicht. Die zweite Impfung mit demselben Impfstoff findet dann vier Wochen später statt. Weitere Informationen erhalten die Impfwilligen vor Ort.

Auf dem Moschee-Gelände gelten die üblichen Regeln der Corona-Schutzverordnung, das heißt, es muss Maske getragen und Abstand gehalten werden. Die Moschee ist zu finden in der Gohrstraße 6, am Rande des Parkplatzes, der an die Hauptstraße grenzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus