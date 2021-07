Im Heljensbad ist das Schwimmerbecken derzeit geschlossen

Heljensbad. Das Unwetter hat auch im Heljensbad Spuren hinterlassen. Das Schwimmerbecken muss gereinigt und neu eingelassen werden. Andere Bereiche sind auf.

Wenn es im August Open Air-Kino im Heljensbad heißt, dann wird auch das Schwimmerbecken wieder zur Verfügung stehen: Doch in den nächsten Tagen müssen Schwimmer auf das große Becken verzichten. Aufgrund des Unwetters muss das derzeit komplett gereinigt werden.

Der Sommer, er spielt bislang nicht so richtig mit, was die Freibadsaison angeht – und auch das Unwetter ist nicht spurlos am Bad vorbei gegangen. Teile der Freibadwiese, berichtete Bäderleiter Holger Brembeck, seien in das 50 Meter große Becken gespült worden, weshalb eine Nutzung nicht mehr möglich war.

Mitarbeiter reinigen bereits das Becken

Teilbereiche der Wiese waren in das Becken gespült worden. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Am Freitag bereits ist das ganze Wasser im Schwimmerbecken abgelassen und Mitarbeiter sind bereits mit der Reinigung voll beschäftigt. Sieben bis neun Tage, erklärte Brembeck, werde die Neubefüllung in Anspruch nehmen. „Um Gästen eine Schwimmmöglichkeit anzubieten, werden wir das Nichtschwimmerbecken und Planschbecken geöffnet lassen“, berichtet Brembeck weiter.

Betroffen vom Unwetter seien auch Teilbereiche im der Umkleiden und Duschen. „Aber wenn man sieht, was alles passiert ist, können wir nicht über große Schäden klagen“, berichtet auch Stadtwerke-Chef Michael Scheidtmann, „da ist das wirklich ein kleines Ärgernis, aber nicht wirklich schlimm.“

Einlass ins Heljensbad ist weiterhin nur nach vorheriger Online-Ticketreservierung möglich über www.neanderticket.de, ticketbuchung.online/heljensbad oder über das Stadtwerke-Pavillon am Rathausplatz. Damit könne eine Begrenzung an Badegästen eingehalten und Warteschlangen vermieden werden.

