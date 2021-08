Im Heiligenhauser Rathaus gibt es nun kostenloses Wlan

Heiligenhaus. WiFi4EU heißt das Förderprojekt der Europäischen Union, durch das nun auch kostenlos Wlan für alle im Heiligenhauser Rathaus möglich geworden ist.

Einen neuen Service für Bürgerinnen und Bürger in Heiligenhaus gibt die Stadt bekannt: Im Rahmen eines Förderprojektes konnte das Rathaus mit einem öffentlich zugänglichen Wlan ausgestattet werden.

In Kooperation mit der Exekutivagentur für Innovation und Netze, welche im Auftrag der Europäischen Union agiere, teilt Nils Gilges von der Stadt mit, „konnte die Stadt Heiligenhaus eine Vielzahl an Routern erwerben und installieren. Durch die bereitgestellten Fördermittel in Höhe von 15.000 Euro kann nun im gesamten Rathaus das neue WiFi4EU empfangen werden.“

Der Zugang erfolge über die Wlan-Suche mit dem jeweiligen mobilen Endgerät. Durch Auswählen des Netzwerkes werde man automatisch auf die Zugangsseite weitergeleitet und könne sich verbinden lassen. Dieser Service stehe allen Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei zur Verfügung.

