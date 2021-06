Im Heiligenhauser Heljensbad kann wieder gerutscht werden

Heiligenhaus. Sinkende Inzidenz: Einige Lockerungen stehen am Wochenende in Heiligenhaus schon an. Und für Freibadfreunde gibt es auch gute Nachrichten.

Auf die Plätze, fertig, los: Nicht mehr lange, dann kann der oder die Erste am Samstag zum ersten Mal die lange, blaue Rutsche im Heljensbad runtersausen. Denn durch die fallende Inzidenz sind ab dem Wochenende weitere Lockerungen auch in Heiligenhaus möglich.

Schon seit dem 2. Juni ist das Freibad für Sportschwimmen geöffnet, doch nun freut sich Bäderleiter Holger Brembeck mitteilen zu können, dass auch Liegewiesen, Familien- und Kinderbecken sowie die Rutschen endlich wieder in Betrieb genommen werden dürfen. „Da wir uns aber noch in der Stufe 2 befinden, ist ein Onlineticket und ein negatives Testergebnis Voraussetzung für den Besuch“, so Brembeck weiter. Er bittet darum, dass beim Eintritt die nötigen Dokumente bereitgehalten werden, um längere Wartezeiten zu vermeiden. Die Sauna bleibe vorerst jedoch dicht: Der Aufwand für den Betrieb unter den Voraussetzungen sei enorm und absolut nicht wirtschaftlich. Eine Öffnung erfolge, sobald es möglich sei.

Tickets vorab buchen über Neanderticket

Plitschplatsch rein ins kühle Nass: Ab Samstag darf im Heljensbad wieder gerutscht werden, was das Zeug hält. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Die Tickets für die vier Zeitfenster 9 bis 11 Uhr, 11.30 bis 13.30 Uhr, 14 bis 16 Uhr und 16.30 bis 19 Uhr sind buchbar über www.neanderticket.de – wer kein Internet besitzt, dem können die Stadtwerke-Mitarbeiter im Pavillon auf dem Rathausplatz weiterhelfen. Jeweils zwei Stunden kosten vier Euro (ermäßigt zwei Euro); Sommerspaßkarten und Zehnercoins werde es 2021 nicht geben. Alternativ zum negativen Schnelltest ist der Zutritt auch für vollständig Geimpfte sowie nachweislich Genesene möglich.

Doch nicht nur Freibadfreunde können sich zum Wochenende hin auf mehr Freiheiten freuen. Denn ab Samstag gilt eben laut Coronaschutzverordnung NRW offiziell Stufe 2 im Kreis Mettmann; dafür ist eine stabile Inzidenz von 35,1 bis 50 seit mehr als einer Woche nötig gewesen. Die Inzidenz im Kreis beträgt derzeit 26,4. Sportlich darf es demnach generell wieder werden: Kontaktsportarten dürfen von bis zu 25 getesteten Personen ausgeübt werden, kontaktfreier Sport ohne Begrenzung und Test. Fitnessstudios dürfen ebenfalls öffnen, genau wie Innensportarten mit bis zu zwölf Teilnehmern. Nötig ist hier ein Test und Kontaktverfolgung.

Was nun gilt für den Kreis Mettmann

Kein Schnelltest mehr ist nötig für den Besuch von Außengastronomien: Doch auch innen darf nun bewirtet werden; jedoch nur mit Test. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Das Bier, der Wein oder die Pizza, all das darf in Heiligenhaus wieder ohne Schnelltest auf den Außenterrassen zu sich genommen werden. Beim Check-In vertrauen einige Gastronomen weiterhin auf die Luca-App als Kontaktnachverfolgung. Wer einen Platz im Innenraum haben möchte, der benötigt jedoch weiterhin einen negativen Schnelltest. Auch Kantinen dürfen wieder öffnen.

Private Treffen sind erlaubt aus drei verschiedenen Haushalten ohne Begrenzung sowie für zehn Personen mit negativem Test aus beliebig vielen Haushalten. Bei privaten Veranstaltungen – abgesehen von reinen Partys, die weiterhin nicht erlaubt sind – dürfen außen 100 Gäste und innen bis zu 50 Gäste zusammen kommen; in beiden Fällen getestet.

Einkaufen, Proben, Unterricht

Im Einzelhandel kann wieder normal eingekauft werden, es gibt nur noch eine Kundenbegrenzung von einer Person auf zehn Quadratmetern. Hotels dürfen ohne Kapazitätsbegrenzung auch für private Übernachtungen öffnen, jedoch mit Test. Kulturelle Veranstaltungen sind mit Test und Sitzplan nach Schachbrettmuster möglich, Chöre und Musiker können innen mit bis zu 20 getesteten Personen proben; für Musikschulen gilt hier eine Begrenzung von zehn Teilnehmern bei Gesang und Blasinstrumenten.

Präsenzunterricht für alle Schulen aller Schulformen gibt es mit Masken- und Testpflicht; in den Kitas findet der Regelbetrieb mit freiwilligem Testangebot wieder statt. Kinder- und Jugendarbeit kann mit Test innen mit 20 und außen mit 30 Teilnehmern stattfinden – hier gibt es keine Maskenpflicht mehr.

Stadt und Kreis informieren

Alle Infos rund um die Coronaschutzregelung NRW und den damit verbundenen Lockerungen teilt die Stadt unter www.heiligenhaus.de sowie der Kreis unter www.kreis-mettmann.de regelmäßig online mit.

Weitere Infos zum Besuch im Heljensbad gibt es unter www.heljensbad.de; Tickets unter www.neanderticket.de.

