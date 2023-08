Im Fernsehen: Moderator lobt Heiligenhauser Radsport-Fans

Heiligenhaus. Gut sieben Minuten lang hat die Deutschland-Tour am Samstag Heiligenhaus durchquert. Die Zuschauer an der Strecke sorgten für tolle Stimmung.

Super Stimmung in Heiligenhaus: Als das Fahrerfeld der Deutschland-Tour auf die Ratinger Straße einbog, freuten sich sicher viele Heiligenhauser. Wann sieht man schon mal eine Liveübertragung in der ARD aus der Heimatstadt? Gut – zwischenzeitlich wurde am Bildschirm aus Heiligenhaus plötzlich Hösel, aber egal.

Richtig gut war die Stimmung entlang der Strecke, hinunter in die Hofermühle feuerten viele Zuschauende die Sportler den Berg hinauf an. Mit gut 30 km/h jagten sie hinauf zum Grünen Jäger, was so manchem Hobbyradler die Sprache verschlagen haben wird. Auch im Bereich Werkerwald und an der Kreuzung zur Höseler Straße, auf die das Fahrerfeld Richtung Hösel abbog, kamen viele Menschen, um sich dieses einmalige Erlebnis anzuschauen.

Das Hauptfeld der Deutschlandtour 2023 passiert auf der Ratinger Straße das ehemalige Gasthaus "Grüner Jäger". Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

ARD-Moderator lobt gute Stimmung in Heiligenhaus

Das sorgte sogar für Respekt bei dem Moderator der ARD, der sich über das große Interesse und die gute Stimmung freute. Gute sieben Minuten dauerte es von der Ortseinfahrt bis zur Unterilp, dann waren Fahrer und Hubschrauber schon wieder aus der Stadt raus. Aber ein toller Imagegewinn für Heiligenhaus.

