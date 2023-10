Die Hundewiese in Heiligenhaus kann ab sofort genutzt werden.

Tiere Hundewiese in Heiligenhaus kann ab sofort genutzt werden

Heiligenhaus. Hier können die Heiligenhauser Hunde nun richtig Gas geben: Das umzäunte Grundstück ist ab sofort freigegeben. Alle aktuellen Infos zur Nutzung.

Die Hundewiese in Heiligenhaus kann endlich genutzt werden: Das hat die Stadt Heiligenhaus am Dienstagnachmittag bekannt gegeben. Wo sie zu finden ist und wieso es so lange gedauert hat.

Eine eingezäunte Fläche, in der Hunde ohne Leine laufen können: Das haben sich viele Heiligenhauserinnen und Heiligenhauser gewünscht – und nun auch bekommen. Über viele Monate sind mit Blick auf die Einrichtung einer Hundeauslauffläche zahlreiche, unterschiedliche Optionen vorgeschlagen und in den politischen Gremien diskutiert worden. Der Rat der Stadt Heiligenhaus hatte dann schlussendlich dem Verwaltungsvorschlag, hierfür das Gelände hinter dem städtischen Friedhof an der Bertha-Benz-Allee zu nutzen, zugestimmt, fasst die Verwaltung den Vorgang noch einmal zusammen.

Stadt Heiligenhaus musste noch weitere Arbeiten vorher erledigen

Nachdem die dort nicht mehr nutzbaren Wohncontainer abgeräumt, die Fläche zweckentsprechend hergestellt und nun alle notwendigen Maßnahmen einschließlich der Zuwegung zum Standort abgeschlossen hätten werden konnten, sei die Freilauffläche nun ab sofort für alle Vierbeiner und ihre Besitzerinnen und Besitzer zur Nutzung freigegeben, teilt Stadtsprecher Peter Parnow mit.

Zu finden ist die Hundeauslaufwiese am Ende der Bertha-Benz-Allee (früher Friedhofsallee) hinter der Friedhofskapelle. Kostenfreie Parkplätze stünden dort ebenfalls zur Verfügung.

Hier gibt es alle Infos rund um die Hundewiese.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus