Hochschule Bochum stellt sich digital Interessierten vor

Die Hochschule Bochum hat eine Dependance an der Kettwiger Straße in Heiligenhaus. Die Bachelorstudiengänge beginnen wieder im Herbst.

Bochum/Heiligenhaus. Für unentschlossene Studieninteressierte und deren Eltern bietet die Hochschule eine Last-Minute-Veranstaltung an. Hier gibt es Infos und Videos.

Der Abistress sei weitestgehend vergessen, die ganz große Entspannung stehe kurz vor der Tür, aber eine Frage bliebe dennoch möglicherweise ungeklärt: Was nun? Diese Frage stellten sich auch noch so kurz vor dem Einstieg ins Studien- und Berufsleben viele Schülerinnen und Schüler, glaubt die die Hochschule Bochum – und bietet eine Infoveranstaltung an.

Leider seien die meisten Hochschulen aber nach wie vor für Besucher gesperrt. Daher finde die Infoveranstaltung „last minute“ der Hochschule Bochum erneut digital statt. Bei dieser Veranstaltung können alle Fragen rund ums Studium geklärt werden. Auch Eltern seien herzlich eingeladen.

Fragen sind möglich

Neben der Vorstellung des Studienangebots werden auch Fragen zur Zulassung und zur Studienfinanzierung geklärt. Im Anschluss an die Kurzvorträge stünden die Beteiligten für alle Fragen zur Verfügung. Auch die studentischen Botschafter könnten auf Augenhöhe von ihren Erfahrungen berichten und mit Fragen gelöchert werden.

Das Webinar findet am Donnerstag, 10. Juni, von 14 bis 16 Uhr online statt unter www.hochschule-bochum.de/last-minute/

