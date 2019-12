Hobbykoch tut Gutes für die Heiligenhauser Tafel

„Oh ja, die Suppe war lecker“, lobt Bernd und lehnt sich auf seinem Stuhl zufrieden zurück, „richtig, richtig lecker. Und schön heiß war die auch.“ Ilona, die dem Tafelbesucher an dem Holztisch gegenüber sitzt und ebenfalls regelmäßig zum Essen herkommt, nickt eifrig. „Man hat einfach das gute Fleisch rausgeschmeckt und überhaupt die frischen Zutaten. Eine wahre Köstlichkeit. Und ich bin pappsatt, die Suppe war echt mächtig.“ Da waren die beiden nicht der einzigen, die so über das besondere Essen bei der Tafel an der Rheinlandstraße gedacht haben

Ein Stück vom eigenen Glück zurückgeben an die, die es nicht so einfach haben

Bastian Böhner freut sich über das positive Feedback, wenngleich ihm das viele Lob schon etwas peinlich zu sein scheint. „Ich mache die Koch-Aktion ja nicht für mein Ego, sondern einfach nur, damit die Menschen hier sich freuen und ich etwas von dem Glück, das ich im Leben habe, weitergeben kann.“ Bereits Ostern hatte der 40-jährige Heiligenhauser gemeinsam mit seiner Ehefrau für die Tafel gekocht, damals gab es Chili con Carne. Heute hat er sich für „Hackfleisch-Lauch-Suppe“ entschieden. „Ich bin leidenschaftlicher Hobbykoch, mir macht das wahnsinnig viel Spaß und zuhause bin ich auch derjenige, der kocht“, erklärt der Versicherungsangestellte, während er die dampfende Suppe – oder besser den Rest, der von den 20 Litern noch übrig ist – in dem riesigen Topf umrührt: Neun Kilogramm Rindfleisch, 52 Stangen Porree, 4,5 Kilo Schmelzkäse, 2,5 Liter Sahne hatte Bastian Böhner vorab für rund 70 Personen eingekauft. „Vieles habe ich im Supermarkt bekommen, aber das Fleisch habe ich beim Metzger gekauft, der hat das vor meinen Augen durch den Fleischwolf gedreht, also wirklich richtig frisch zubereitet.“

Tatkräftige Unterstützung von Mutter Stana Böhner

Gitta Lüttgens und Christel Kraft gehören zum festen Team der ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter, die unter anderem die Mittagsmahlzeiten ausgeben. Foto: Uwe Möller

Weil Bastian Böhners Ehefrau diesmal beruflich bedingt verhindert war, hat Mutter Stana Böhner kräftig mitgeholfen, seit elf Uhr Lauch geputzt und andere Vorbereitungen getroffen. „Wir waren aber schon um zehn Uhr hier in der Tafel. um gemeinsam mit den Gästen zu frühstücken und ins Gespräch zu kommen.“ Unterstützung in dieser Form, das ist etwas, was Tafelkoordinatorin Tanja Högström unheimlich erfreut. “Jeder, der sich ehrenamtlich einbringt, hilft uns sehr. Und wir sehen ja, wie solche Aktionen bei den Menschen ankommen. Viele haben Bastian sogar vom letzten Mal noch wiedererkannt.“

Langsam wird es im Essensbereich der Tafel ein wenig leerer, die Teller sind abgeräumt, viele ehrenamtliche Hände helfen dabei, alles sauber zu machen, Vorbereitungen für den kommenden Tag zu treffen. Bastian Böhner stellt den Herd aus.

Die Kochaktion wird weiterlaufen – demnächst auch bei der Velberter Tafel

„Das hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht“, schwärmt der Familienvater, der erst vor wenigen Tagen von Heiligenhaus nach Velbert gezogen ist, und wäscht sich die Hände unter der Spüle ab. „Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Da es in Velbert ja auch die Tafel gibt, habe ich mir überlegt, dass ich zukünftig jeweils einmal pro Jahr dort und hier kochen werde.“