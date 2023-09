Hier steht der „Superblitzer“ des Kreises in Heiligenhaus

Der semistationäre Blitzer des Kreises stand seit der Inbetriebnahme Ende 2021 schon mehrfach in Heiligenhaus. Nun ist es wieder so weit.

Heiligenhaus. Ein semistationärer Blitzer „parkt“ eine Woche lang in Heiligenhaus. Zusätzlich soll am Mittwoch an anderer Stelle geblitzt werden. Die Details.

Der Kasten ist schwarz und kantig, dazu macht er unvorteilhafte Fotos zu hohen Preisen: Der semistationäre Blitzer des Kreises Mettmann steht nun eine Woche lang wieder in Heiligenhaus – genauer gesagt an der Velberter Straße.

Der „TraffiStar“ der Firma Jenoptik lässt sich – anders als die stationären Blitzer, wie beispielsweise im Bereich Hofermühle – wie ein Anhänger bewegen und flexibel am Straßenrand aufstellen. Zwei Messgeräte mit Lasertechnik können den Verkehr in beide Fahrtrichtungen gleichzeitig überwachen. Bei Geschwindigkeitsübertretungen wird das Foto direkt per Datenfernübertragung an die Kreisverwaltung übermittelt.

Autofahrer sollten auf der Velberter Straße also das jeweils gültige Tempolimit genau beachten.

Kontrollen am Mittwoch in Heiligenhaus-Mitte

Zudem haben der Kreis Mettmann und die Kreispolizeibehörde für Mittwoch, 7. September, weitere Tempokontrollen in Heiligenhaus-Mitte angekündigt. Genauere Angaben gibt es in diesem Fall nicht.

