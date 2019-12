Kreis Mettmann. In der kommenden Woche kontrollieren Polizei und Kreis die Geschwindigkeit. Die Blitzer stehen im Kreis Mettmann an folgenden Messstellen.

Hier stehen nächste Woche die Blitzer im Kreis Mettmann

Die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollieren auch in der kommenden Woche wieder die Geschwindigkeit. Geblitzt wird am Montag, 16. Dezember, in Langenberg (Nierenhofer Straße, Donnerstraße), Velbert-Mitte (Langenberger Straße), Neviges (Antoniusstraße) und Wülfrath (Kastanienallee, Koxhof).

Auf das Tempo achten sollten auch Autofahrer in Erkrath (Schildsheider Straße, Max-Planck-Straße), Haan (Thienhausener Straße), Langenfeld-Mitte und Monheim-Mitte. Dienstag stehen die Kontrollgeräte in Langenberg (Looker Straße), Velbert-Mitte (Am Kalksteinbruch, Oststraße), Neviges (Siebeneicker Straße), Velbert-Nierenhof und Ratingen (Zum Schwarzebruch, Brandenburger Straße). Kontrolliert wird außerdem in Heiligenhaus (Rheinlandstraße, Moselstraße), Erkrath (Schildsheider Straße) und Hilden-Süd.

Kontrolliert wird in allen Städten des Kreises

Am Mittwoch werden die Blitzer in Langenberg (Bleibergstraße), Velbert-Mitte (Deller Straße), Neviges (Wimmersberger Straße, Ahornstraße), Wülfrath (Flandersbacher Straße, Zur Hotzepar) und Haan (Bismarckstraße, Flurstraße) aufgestellt. Kontrolliert wird zusätzlich auf der Heiligenhauser Hauptstraße und in Ratingen-Ost. Ganz besonders auf den Tacho achten sollten Autofahrer am Donnerstag in Langenberg ( Bonsfelder Straße), Velbert-Mitte (von-Humboldt-Straße, Am Nordpark), Neviges (Elsbeeker Straße), Heiligenhaus (Südring, Nordring), Erkrath (Kirchstraße, Schimmelbuschstraße) und Ratingen (Hauser Ring). Geblitzt wird auch in Haan-Mitte.

Am Freitag gibt es Geschwindigkeitskontrollen in Langenberg (Bökenbuschstraße, Hüserstraße), Velbert-Mitte ( Mettmanner Straße), Neviges (Goethestraße), Ratingen (Mintarder Weg, Essener Straße) und Haan (Breidenhofer Straße, Prälat-Marschall-Straße). Vorsichtig ins Wochenende starten sollten auch Fahrer in Wülfrath (Ellenbeck) und Hilden-West.