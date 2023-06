Verkehr Hier stehen in dieser Woche die Blitzer in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Autofahrer aufgepasst: Es gibt Tempokontrollen Heiligenhaus: Dies sind die bekannten Standorte der Kontrollen vom 5. bis zum 9. Juni.

Die Polizei und der Kreis Mettmann haben für den Zeitraum 5. bis 9. Juni Tempokontrollen in Heiligenhaus angekündigt und auch einige der Standorte, an denen kontrolliert wird, verraten.

Am Montag, 5. Juni, gibt es in Heiligenhaus Geschwindigkeitskontrollen auf dem Nordring und der Velberter Straße, am Dienstag, 6. Juni, auf der Moselstraße und der Rheinlandstraße.

Am Mittwoch, 7. Juni, werden Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs sind, auf dem Südring und an der Talburgstraße zur Kasse gebeten, am Donnerstag, 8. Juni, finden keine geplanten Tempokontrollen statt.

Kurz vor dem Wochenende – am Freitag, 9. Juni, blitzt es in Heiligenhaus dann an der Rheinlandstraße und am Südring.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus