Ein Foto aus der vergangenen Session - da war auch die karnevalistische Welt noch in Ordnung

Jahreswechsel Heljens Jeckjen Heiligenhaus: Et hät noch immer joot jejange

Heiligenhaus Auch die Karnevalisten in Heiligenhaus sind traurig, dass in dieser Session alle Veranstaltungen ausfallen. Doch sie sind optimistisch.

Coronabedingt finden in dieser Karnevalssession 2020/21 keine Veranstaltungen statt, weder der Saal- noch der Straßenkarneval. Auch für die Heiligenhauser Heljens Jacken ist dieser komplette karnevalistische Stillstand nicht einfach.

Virus hat keinen Kalender

"Der Virus hat leider keinen Kalender und weiß nichts von Weihnachten, Karneval und anderen Festen", erklären Nathalie Hohler und Dieter Düllmann vom Vorstand, "alle unsere Vorbereitungen für Karneval sind zum Stillstand gekommen. Die Kosten laufen weiter, doch es nützt nichts zu jammern, wir versuchen das Beste aus der derzeitigen Situation zu machen". So haben die Heljens Jecken auf ihrer Facebook Seite ein Video zum Hoppeditz-Erwachen eingestellt.

Et kütt wie et kütt

Wie es 2021 weiter geht, wisse derzeit niemand, sagt der Vorstand. "Die Impfungen sind angelaufen und wir alle hoffen auf eine schnelle Besserung der Situation, damit wieder Normalität einkehren kann. Aber sie werden diese Session aber nicht mehr retten können". Und dennoch halten es die Heiligenhauser Jecken gemäß dem kölschen Motto: Et kütt wie et kütt und et hät noch immer joot jejange". "Wir werden diese Zeit gemeinsam schaffen", betont der Vorstand und bedankt sich bei allen karnevalistischen Freunden für deren Unterstützung und wünscht allen ein schönes, neues Jahr 2021.

+++Hier finden Sie weitere Nachrichten aus Heiligenhaus+++