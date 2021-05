Heljens-Jecken laden ein zur virtuellen Sommerparty

DJ Delle wird auch am Samstag wieder virtuell auflegen, wie hier an Nelkensamstag.

Heiligenhaus. Die Heljens-Jecken in Heiligenhaus können nicht nur Karneval feiern. DJ Delle wird am Samstag wieder virtuell auflegen zum Sommerfest.

Seit einigen Jahren sind die Heljens-Jecken nicht nur an Karneval aktiv: Auch das Sommerfest ist schon eine Tradition geworden. Doch das kann auch in diesem Jahr leider nicht wie geplant am kommenden Samstag, 15. Mai auf dem Kirchplatz stattfinden, teilt der Vereinsvorstand mit. Aber eine Alternative haben sich die Verantwortlichen überlegt.

Es gibt auch was zu gewinnen

Eine Online-Party mit dem Heiligenhauser DJ Delle wurde spontan auf die Beine gestellt. Eine ähnliche Aktion gab es bereits am Nelkensamstag. „Man darf sich auf tolle Musik freuen sowohl Karnevalsmusik als auch Schlager, Sommerhits und Musikwünsche“, so die Heljens-Jecken. Jede Stunde werde es zudem im Chat ein Quiz geben, jede Stunde gebe es dabei was zu gewinnen, wie Heljens-Jecken-Schals, Orden, Pins, Gutscheine der Gastronomen Aule Schmet und Thum 1897 sowie Tassen von DJ Delle.

Los geht es am Samstag um 15 Uhr über die Internetseite Twitch.tv. Dort nach djdelle suchen.

