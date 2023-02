Heljens hilft Ukraine bittet um Sachspenden für Transport

Heiligenhaus. Zum siebten Mal wird es von Heljens hilft Ukraine einen Hilfstransport geben. Welche Sachen nun dringend benötigt werden und wie man helfen kann.

Wieder mit einem Transporter voller Hilfsgüter aufmachen möchte sich die Initiative Heljens hilft Ukraine: Denn das Not der Menschen in der Ukraine wachse wegen der andauernden gezielten Angriffe stetig an, so die Organisatoren. Und so kann man helfen.

Auch nach einem Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs und somit auch dem Start der Initiative sei das Engagement der Mitglieder weiterhin ungebrochen, teilt Rüdiger Welsch mit. Regelmäßige Ausfälle der Strom- und Wasserversorgung und gestörte Lieferketten auch im Lebensmittelbereich seien Grund genug, so schnell wie möglich einen weiteren und somit siebten Transport mit Hilfsgütern auf den Weg in den Osten zu bringen.

Heiligenhauser fahren direkt in die Ukraine

Rostyslava Holthaus von Heljens hilft Ukraine mit gespendeten Dosensuppen vor der Abfahrt im letzten Jahr. Foto: Heljenshilftukraine

Mitte Februar werde der vom Autohaus Croll & Sondermann erneut zur Verfügung gestellte Kleintransporter zum zweiten Mal direkt in die Ukraine fahren. „Die in den ersten Kriegsmonaten in Polen als Umschlagplatz genutzte Lagerhalle steht nicht mehr zur Verfügung“, erläutert Andreas Holthaus von Heljens hilft Ukraine: „Durch die direkten Lieferungen wissen wir jetzt aber auch noch besser, was genau benötigt wird.“

Natürlich solle der Transporter auch diesmal wieder bis unter das Dach befüllt werden mit denjenigen Hilfsgütern, die am dringendsten benötigt werden. Hierzu bittet Heljens Hilft Ukraine die Heiligenhauserinnen und Heiligenhauser erneut um Mithilfe. „Uns liegt eine sehr konkrete Bedarfsliste unserer ukrainischen Freunde vor. Wir bitten unsere Mitbürger, diese dringend benötigten Hilfsgüter zu spenden“, so Holthaus. Oft genüge ein Blick in den Keller oder Speicher, um Dinge zu finden, die man leicht entbehren, in der Ukraine aber Leben retten könnten. „Jede Heiligenhauserin und jeder Heiligenhauser kann ganz gezielt helfen. Dafür, dass alle Spenden auch dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden, sorgen wir“.

Das wird benötigt in der Ukraine

Benötigt werden Gas- und Campingkocher sowie entsprechendes Brennmaterial, Thermo-Unterwäsche, Winter- und Wanderstiefel, Verbandsmaterial (gerne abgelaufene Auto-Verbandskästen), Kaffee und Tee, Trockenfrüchte, Lebensmittel-Konserven, Dosensuppen, Müsli, Cornflakes, Cerealien, Trockennahrung, Fertigsuppen, Hand- und Fußwärmer, Handschuhe, Wintersocken, Schlafsäcke, Walkie-Talkies, Notstromgeneratoren und Powerbanks. Auch die Kirchengemeinden hätten bereits Unterstützung zugesagt wird Rostyslava Holthaus zitiert. Die Suitbertus-Gemeinde hoffe zudem, den Erfolg der Aktion „Eine Dose für die Ukraine“ wiederholen zu können.

>>> Hier kann man spenden

Abgegeben werden können die Spenden bei der Familie Egin-Richter (Dürerstraße 7) sowie beim Autohaus Croll & Sondermann (Selbecker Straße 18, während der Geschäftszeiten).

Geldspenden sind möglich an den Förderverein des Stadtmarketings Heiligenhaus unter der IBAN DE40 3015 0200 0018 0020 22, Verwendungszweck: „Ukraine-Hilfe“.

Weitere Infos unter www.heljenshilftukraine.de.

