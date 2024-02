Helau! Hier können die Heiligenhauser Karneval feiern

Heiligenhaus In den kommenden Tagen herrscht in Heiligenhaus und Umgebung reichlich jeckes Treiben. Ein Überblick über die Veranstaltungen.

Die heiße Phase des Karnevals hat endgültig begonnen und erreicht ab Donnerstag ihren närrischen Höhepunkt. Um feiern zu können, muss man längst nicht mehr in die Hochburgen wie Köln oder Düsseldorf fahren, auch Heiligenhaus und die Nachbarstädte haben karnevalistisch einiges zu bieten.

In Heiligenhaus sind es die Heljens-Jecken, die das närrische Regiment anführen. Nach der gelungenen Sitzung in der IKG-Aula wird am Mittwoch, 7. Februar, ab 16 Uhr der Straßenkarneval eingeläutet – mit dem großen Narrenwecken am Rathaus. Es gibt Musik, kühle Getränke und Gegrilltes.

Möhnen stürmen am Donnerstag das Heiligenhauser Rathaus

Am Donnerstag, 8. Februar, um 11.11 Uhr übernehmen die Närrinnen dann endgültig das Ruder. Es darf vermutet werden, dass sich Bürgermeister Michael Beck beim Möhnen-Sturm auf „sein“ Rathaus nicht allzu sehr wehren wird, so dass im Anschluss im Ratssaal ausgelassen gefeiert und getanzt werden kann.

Nach dem Rathaus-Sturm kann am Donnerstag im Heiligenhauser Rathaus gefeiert werden. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Jecken ziehen am Nelkensamstag durch Heiligenhaus

Dann folgt am Nelkensamstag, 10. Februar, mit dem großen Karnevalsumzug der Höhepunkt der Session. Und wer in den vergangenen Jahren am Zugweg war, kann sich kaum vorstellen, dass es all das vor zehn Jahren noch gar nicht gegeben hat, Heiligenhaus zu dieser Zeit jecke Diaspora war. Aus einer spontanen Idee heraus wurden 2015 konkrete Planungen – und 2016 rollten dann nach 32 Jahren „Pause“ direkt mehrere große Wagen, begleitet von 20 Fußgruppen, durch die Stadt – und an der Strecke standen mehr als 10.000 Jecken. Mittlerweile ist der Heiligenhauser Nelkensamstagszug aus den närrischen Kalendern nicht mehr wegzudenken.

Entlang des Zugweges wird am Samstag gefeiert, die jecken Treffpunkte sind die Plätze in Heiligenhaus. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Für Kinder gibt es auf dem Kirchplatz eine Minieisenbahn

Die Party in der Innenstadt startet am Samstag um 12 Uhr – bereits ab 10 Uhr werden die Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt und es gilt entlang der Hauptstraße ein absolutes Halteverbot. Auch mehrere Buslinien werden umgeleitet. Der Zug selbst beginnt dann um 14.11 Uhr an der Ecke Hauptstraße / Bayernstraße. Gefeiert wird auf Rathaus-, Mansfield- und Kirchplatz bis 18 Uhr; auf dem Kirchplatz wird es eine Minieinsenbahn für Kinder, Wackelohrmützen und Ballons geben, auf dem Rathausplatz bietet das Thum 1897 bei DJ-Musik im „Thumi“-Wagen Snacks an. Zudem fährt ein Brezelmobil durch die Stadt.

Am Samstag gilt: Glasverbot in der Heiligenhauser Innenstadt

Die Heljens-Jecken weisen darauf hin, dass in der gesamten Innenstadt ein Glasverbot gilt. Es werden zusätzliche Mülltonnen und Dixi-Toiletten aufgestellt. Nach dem Ende der Straßenparty kann in den umliegenden Gastronomien weitergefeiert werden. Im Ratskeller beispielsweise legt DJ Thomas auf.

Kinder machen Krach in Hetterscheidt und hoffen auf Kamelle

Einen Umzug der etwas anderen Art gibt es am Donnerstag, 8. Februar: Zum 19. Mal machen die Kinder aller Klassen der Gerhard-Tersteegen-Grundschule mit ihren Lehrerinnen und Lehrern einen Spaziergang – bunt verkleidet und ausgestattet mit möglichst vielen „Krachmacher-Instrumenten“ – durch Hetterscheidt. Auch in diesem Jahr schließen sich die Vorschulkinder des Kindergartens Herderstraße an. Im Laufe der Jahre hat es sich entwickelt, dass immer mehr Anwohner und Eltern der Kinder den Zug schon erwarten und die Kinder auf den Bürgersteig mit „Kamelle“ erfreuen. Dieser Karnevalsumzug funktioniert nämlich genau anders herum: Die Teilnehmer bekommen die Süßigkeiten und werden mit Bonbons beworfen. In diesem Jahr startet der Zug um ca. 10 Uhr auf dem Schulgelände und nimmt dann folgenden Weg: Herderstraße, Fichtestraße, Uhlandstraße, Kronenweg, Lessingstraße, Dantestraße, Thomas-Mann-Straße, Herderstraße. Gegen 10.50 Uhr erreichen die Kinder wieder die Schule.

Rosenmontagszüge in Velbert und Ratingen

Und wer dann immer noch nicht genug hat: Auch in den umliegenden Städten wird Karneval gefeiert. Der größte Rosenmontagszug vor Düsseldorf findet in Ratingen statt. Er startet um 11.11 Uhr, der Velberter Rosenmontagszug drei Stunden später um 14.11 Uhr. Im Anschluss an den Velberter Umzug findet in der Stadtgalerie Velbert eine Karnevalsparty, organisiert von Grün-Weiß Langenhorst, statt. So könnte selbst bei Regen gefeiert werden.

>>> Alles wieder vorbei

Aschermittwoch endet die Session in Heiligenhaus mit der Hoppeditz-Beerdigung im Thum.

Den Trauerchoral spielt Leonie Reymann auf dem Akkordeon.

