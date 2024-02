Heimatgefühle: Autor schreibt mit Herz über Heiligenhaus

Autor Jörg Schwenzfeier gräbt zwar gerne in der Historie, schreibt aber natürlich sonst am Computer seine Bücher: Nun liest er aus seinem Buch im Museum Abtsküche in Heiligenhaus.

Heiligenhaus Wie Mönche in der Abtsküche gelebt haben und warum Isenbügeler regelmäßig nach Mettmann fahren, erzählt Jörg Schwenzfeier im Museum.

Auch wenn er Heiligenhaus längst den Rücken gekehrt hat und mittlerweile im „Exil“ im Süden des Kreises Mettmann lebt: Zu seiner Heimatstadt hat Jörg Schwenzfeier noch immer eine enge Bindung. Und so hat er in seinem Buch „Letzter Bus ab Gruiten Dorf“ natürlich auch Heiligenhaus ein Kapitel gewidmet.

Aufgewachsen ist Schwenzfeier in Isenbügel. Sein ehemaliger Nachbar, mit dem er als Kind durch die Wälder der Umgebung streifte, um Tiere zu beobachten, lebt heute in Schwenzfeiers Elternhaus. Das verbindet. Um die weiterführende Schule zu besuchen, zog es ihn erstmals hinaus in die „weite Welt“: nach Kettwig. Die Isenbügeler wurden „die Fahrschüler“ genannt, wie er sich in einem Interview mit dem Geschichtsverein erinnert.

Von Heiligenhaus nach Guatemala – und weiter nach Paris und Madrid

Dann wurde die Welt noch weiter: Es ging nach Guatemala, wo sein Vater Entwicklungshelfer war. Schwenzfeier studierte Romanistik und Germanistik in Düsseldorf, Paris, Madrid und Münster. Bevor er Gesamtschul-Lehrer für die Fächer Spanisch, Deutsch und Latein wurde, arbeitete er viele Jahre in der Erwachsenenbildung.

Erstlingswerk erschien vor 20 Jahren, dann gab es eine lange Pause

Mittlerweile ist der Pädagoge im Unruhestand. Aber nicht erst seitdem schreibt er. Sein „Erstlingswerk“ ist bereits vor 20 Jahren erschienen: Gemeinsam mit seinem Freund Herbert Knöpfel hatte er den historischen Roman „Der zweiunddreißigste Brief“ geschrieben. Nach einer langen Schaffenspause folgten 2017 das Lyrikbändchen „Just 4“ mit 44 Vierzeilern und noch im selben Jahr „Der neugierige Ochs“ – eine Sammlung von Weihnachtsgeschichten.

2021 erschien schließlich „Letzter Bus ab Gruiten Dorf“. Bereits der Titel verrät: Im Buch geht es um den Kreis, in dem er aufwuchs und in dem er später dann auch wieder heimisch wurde.

Jörg Schwenzfeier mit seinem Buch „Letzter Bus ab Gruiten Dorf“. Einige Geschichten daraus stellt er nun in Heiligenhaus vor. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Zehn Städte, zehn kleine Geschichten

Zehn – so viele Städte, wie der heterogene Kreis Mettmann hat – Geschichten auf 76 Seiten beinhaltet das Buch: „Fiktive Geschichten um einen wahren Kern“, wie Schwenzfeier sagt. Für den Titel des Buches sorgt eine Geschichte aus Haan: Der zufolge signalisierte einst der Wirt der dortigen Schwanen-Schenke dem Fahrer des O-Busses, dass bei ihm noch ein später Gast abzuholen war, indem er eine rote Laterne herausstellte.

Der eigentliche Neandertaler war ein Velberter

Im Heiligenhaus-Kapitel dreht sich alles um das Leben der Mönche in der Abtsküche zur Fastenzeit. Und in Velbert? Da brauchte es mehrere Anläufe und Ansätze, bis schließlich klar war: „Der eigentliche Neandertaler war ein Velberter“.

Dann findet die Lesung im Heiligenhauser Museum Abtsküche statt

Diese Geschichten werden vermutlich am 18. Februar ab 17 Uhr im Heiligenhauser Museum Abtsküche zu hören sein, wenn Schwenzfeier dort auf Einladung des Geschichtsvereins aus seinem Werk liest. Vielleicht erfahren die Besucher aber auch, wo das „Bergische Nizza“ lag und warum die Isenbügeler einmal im Jahr die Stadt Mettmann aufsuchen.

Auch sein neues Buch hat einen regionalen Bezug

„Das Schöne am Schreiben ist für mich nicht nur, dass es hilft, Gedanken zu ordnen, sondern dass man sich selbst dabei so wunderbar überraschen kann.“ Eben diese Überraschungen führten zu Büchern ganz unterschiedlicher Genres. Denn nach dem „Letzten Bus“ hat Schwenzfeier ein fünftes Werk veröffentlicht: „Kaminholzverleih“. Weil er seit Jahren die private Tradition pflegt, zu Weihnachten keine Karten, sondern selbst verfasste Geschichten zu verschicken, hat er 15 dieser kleinen Erzählungen in einem Buch vereint. Regionaler Bezug findet sich darin bei „Bürgeler Wacht“. „WaWiWo“ dreht sich um den historischen Flak-Abschuss eines australischen Halifax-Bombers über Velbert im Zweiten Weltkrieg, die vermeintliche Rettung von vier Besatzungsmitgliedern per Fallschirm – mit einem schrecklichen Ende.

>>> Die Bücher und die Lesung

Die Bücher „Letzter Bus ab Gruiten Dorf“ und „Kaminholzverleih“ sind im Velberter Scala-Verlag erschienen und auch dort im Online-Shop unter derscalashop.de für jeweils 14,80 Euro erhältlich.

Karten für die Lesung am 18. Februar im Museum Abtsküche kosten 6 Euro im Vorverkauf über Neanderticket oder 8 Euro an der Tageskasse.

