Heiligenhauserin wird heute 80 – aber nur auf dem Papier

Heiligenhaus Mechtild Bierschbach war mehr als 20 Jahre lang Vorsitzende von „Wünschdirwas“ und engagiert sich auch heute noch als „Grüne Dame“.

Wer Mechtild Bierschbach kennt und sieht, für den ist es unvorstellbar, dass sie heute 80 Jahre alt wird. Die Isenbüglerin ist in Art, Energie und Aussehen nicht in die Alterskategorie „Seniorin“ einzuordnen.

Sie ist eine herausragende Bürgerin der Stadt Heiligenhaus: 2003 ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und 2007 mit dem Verdienstorden des Landes NRW.

Heiligenhauserin erfüllte mehr als 20 Jahre lang Kinderwünsche

Mehr als 20 Jahre war sie Vorsitzende von „Wünschdirwas“. Der Verein erfüllt schwer-kranken Kindern Wunschträume, um so ihren Lebensmut zu stärken und ihnen Freude zu schenken. Damals ein ehrenamtlicher Vollzeitjob für Mechtild Bierschbach, den sie mit vollem Herzen und purer Leidenschaft ausgeübt hat.

Nie ohne ihren Hund an der Seite

2010 gab sie den Vorsitz ab und widmete sich neuen Projekten. Denn Ruhe ist für die Mutter zweier erwachsener Kinder nichts. Privat sieht man sie nie ohne Hund an der Seite, meistens draußen in der Natur, immer in Bewegung.

Der damalige Ministerpräsident Jürgen Rüttgers verlieh Mechtild Bierschbach 2007 den Verdienstorden des Landes NRW. Foto: LPA/Meyer / Landespresseamt

Das Ehrenamt ist ihr weiter wichtig. Dankbar sein für die eigene Gesundheit und das eigene Glück. Davon etwas abgeben, an die Menschen, denen es nicht so gut geht, das ist ihr Antrieb und ihre Motivation.

Auch mit 80 geht sie arbeiten - ehrenamtlich

Heute betreut Mechtild Bierschbach als „Grüne Dame“ für die Krankenhilfe am Klinikum Niederberg (KKN) sieben Stationen. „Morgen gehe ich arbeiten!“, das ist ein typischer Satz der jetzt 80-Jährigen. Selbst die Corona-Jahre konnten sie kaum stoppen. Sie wollte den Patienten auch in dieser schweren Zeit eine Hilfe und eine Ansprechpartnerin sein. Angst vor einer Infektion hatte sie nicht. Maske an und auf zum Dienst, ihre wöchentliche Devise.

Als Vorsitzende kümmerte sich Mechtild Bierschbach mehr als 20 Jahre um den Heiligenhauser Verein „Wünschdirwas“ - hier 2007 bei einer Spendenübergabe. Foto: Frank Vinken / Frank Vinken / WAZ

Die Ehrungen und die Anerkennung sind ihr nicht wichtig, sie nutzt ihre Energie auch im hohen Alter gern für Sinnvolles: „Ich habe einfach von Natur aus eine soziale Ader mit in die Wiege gelegt bekommen.“

Heute feiert die außergewöhnliche Bürgerin aus Heiligenhaus-Isenbügel im Kreise ihrer Familie ihren besonderen, runden Geburtstag.

