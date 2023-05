Heiligenhauser Wildschützen krönen ihre neue Majestät

Die neue Majestät Janine Kaselowsky (Mitte) und ihr Hofstaat (Ehrendamen May Cubelo und Margret Mehler / Adjutant Jürgen May) der Heiligenhauser Wildschützen.

Heiligenhaus. Nicht nur in England gab es am Samstag eine Krönung: Die Heiligenhauser Wildschützen haben ihre Königin Janine Kaselowsky gefeiert.

Nachdem in den vergangenen Jahren das traditionelle Schützenleben gar nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden konnte, wird die Schützensaison in Heiligenhaus wieder eröffnet: Im Mai 2019 begrüßten die Wildschützen zum letzten Mal im Ratskeller eine große Besucherschar und läuteten im Schützenkreis Niederberg den Beginn der Schützensaison ein. „Wir haben im letzten Jahr ausnahmsweise im Juli gefeiert, damals noch Corona geschuldet“, so der Vorsitzende Thorsten Thus, „Aber in diesem Jahr freuen wir uns, als Teil des Unesco-Weltkulturerbes wieder im gewohnten Rahmen unsere Tradition fortführen zu dürfen“.

So konnte sich die Heiligenhauser Königin durchsetzen

Vor knapp zwei Wochen haben sich die Wildschützen auf dem Heiligenhauser Schießstand getroffen, um auf den Königsvogel zu schießen. Begonnen wurde am späten Vormittag mit einem gemeinsamen Brunch. Frisch gestärkt konnte anschließend der Wettkampf beginnen. Zunächst wurden die einzelnen Pfänder ausgeschossen: Zepter (36. Schuss – Götz Frank), Reichsapfel (36. Schuss – Janine Kaselowsky), Kopf (118. Schuss – Tom Chilla), Linker Flügel (71. Schuss – Nick Pohlig), Rechter Flügel (74. Schuss – Viola Rodmann), Schwanz (59. Schuss – Oliver Pohlig).

Das Königspfand, der Rumpf, ist traditionell das letzte Pfand. Drei Schützinnen und Schützen haben um ihn gekämpft. Mit dem 86. Schuss ist der „Vogel“ gefallen. Die glückliche Schützin und somit designierte neue Majestät der Wildschützen ist Janine Kaselowsky. Den Hofstaat komplettieren die Ehrendamen May Cubelo und Margret Mehler sowie Adjutant Jürgen May.

