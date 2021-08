Heiligenhauser Wendehammerkonzert wird poppig

Vinku (Vincent Kuhlen) spielt beim nächsten Wendehammerkonzert am 7. August in Heiligenhaus.

Heiligenhaus. Vinku (Vincent Kuhlen) wird am 7. August das vorletzte Wendehammerkonzert dieses Jahres spielen. Orte sind der Gießerweg und die Sauerbruchstraße.

Kleine Sommerpause für die Wendehammerkonzerte: doch bald geht es weiter. Am Samstag, 7. August, will Vinku (Vincent Kuhlen) das Publikum mit seinem „Loop-Acoustic-Pop“ begeistern. Open-Air und kostenlos findet die seit dem letzten Jahr beliebte Reihe des Kulturbüros dieses Mal im Gießerweg und in der Sauerbruchstraße statt.

„Hier bin Ich!“ – so laute nicht nur der Titel der Platte von Vincent Kuhlen, sondern der Satz charakterisiere auch das Auftreten des Wülfrather Künstlers. Er toure als Vinku mit eigenem Programm durch die Gegend, spiele da, wo man ihn haben wolle und hat Preise bei verschiedenen Musik-Wettbewerben gewonnen.

Nur noch zwei Konzerte

Musiker Joe Brozio spielte bereits im letzten Jahr beim Wendehammerkonzert, wie auch Volker Sauer – dieses Mal treten sie gemeinsam mit Andreas Eisenkopf auf. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Im Rahmen des kleinen Kultursommers spielt er dann am Samstag, 7. August zunächst um 17 Uhr am Gießerweg und anschließend um 18 Uhr im Wassermangel in der Sauerbruchstraße.

Mit Volker Sauer (Mitte) kommt immer Stimmung auf. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Als letzter Termin des kleinen Kultursommers wird Hey Joe am Samstag, 14. August, auftreten. Wo das Rockertrio, bestehend aus den bekannten Musikern Volker Sauer, Andreas Eisenkopf und Joe Brozio, stattfinden wird, wird noch bekannt gegeben. Bei schlechtem Wetter fallen die Konzerte übrigens aus.

