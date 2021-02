Heiligenhauser Sternsinger enden mit Rekordergebnis

Heiligenhaus. Es wird wohl das beste Ergebnis der Heiligenhauser Sternsinger überhaupt: Über 35.000 Euro konnten für den guten Zweck gesammelt werden

Riesen Erfolg für die Heiligenhauser Sternsinger: Über ein Zwischenergebnis in Höhe von 35.306,80 Euro konnten sich die Organisatoren bereits freuen; vermutlich wird es das beste Sammelergebnis, dass es jemals gegeben hat.

Die diesjährige Aktion wurde am vergangenen Samstag mit einer Rückkehrer-Gottesdienst in der St. Ludgerus-Kirche beendet. Im Gottesdienst wurde über das phänomenale Zwischenergebnis berichtet (Stand vom 28. Januar). „Wir sind einfach überwältigt, sprachlos und dankbar. Dies wird voraussichtlich das beste Sammelergebnis werden, welches wir in der Geschichte der Sternsingeraktionen in Heiligenhaus jemals hatten“, so Michael Hoffart.

Großer Dank an die vielen Spender

„Bischof Bernardo in Brasilien und Pater James in Indien werden sehr dankbar sein, dass die Heiligenhauser Bürger für die Kinderprojekte in der dritte Welt mitten in der Pandemie so großzügig gespendet haben.“

Das Organisationsteam bedankt sich bei den Heiligenhauser Bürgern für die Unterstützung und bei den zahlreichen Helfern, die diese Aktion unter schwierigen Umständen möglich gemacht haben.

Der aufgezeichnete Gottesdienst kann über den YouTube-Kanal „Sternsinger Heiligenhaus“ verfolgt werden.