Heiligenhauser Stadtwerke durchspülen das Wasserrohrnetz

Heiligenhaus. Heiligenhaus hat eigenes Brunnenwasser – und um die Qualität des Trinkwassers zu erhalten, wird in den nächsten Wochen das Rohrnetz gereinigt.

Um die hohe Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten, lassen die Stadtwerke Heiligenhaus ab Montag, 12. April, abschnittsweise innerhalb eines Zeitraums von acht Wochen ihr komplettes Wasserrohrnetz durchspülen. Das kann zu Trübungen führen.

Durch diese Spülungen würden mobilisierbare Ablagerungen sicher entfernt werden, so die Stadtwerke. Unterstützt werden die Stadtwerke Heiligenhaus vom Technologiezentrum Wasser (TZW) aus Dresden. Die Spülungen erfolgen im Bereich öffentlicher Straßen. Privatgrundstücke und Gebäude müssen dafür nicht betreten werden.

Gesundheitlich unbedenklich

In den Wochen, in denen die Spülungen durchgeführt werden, könne es zu Beeinträchtigungen des Trinkwassers in Form von Druckschwankungen oder Trübungen kommen. Die Trübungen ließen sich meist durch kurzes Laufenlassen der Zapfstellen freispülen und seien, so die Stadtwerke, gesundheitlich unbedenklich.