Heiligenhauser Stadtbücherei nun für zwei Jahre kostenlos

Im Thormählen-Bildungshaus an der Kettwiger Straße, am Rand des Campus, befindet sich die Heiligenhauser Stadtbücherei.

Heiligenhaus. Der Heiligenhauser Rat hatte die Aufhebung der Gebühren für die Stadtbücherei für vorerst zwei Jahre beschlossen. Änderung tritt nun in Kraft.

Wer die Heiligenhauser Stadtbücherei nutzen möchte, der kann dies nun in den nächsten zwei Jahren komplett kostenfrei tun. Nachdem der Rat der Stadt die Änderung der Gebührensatzung beschlossen hatte, tritt diese nun am 1. August offiziell in Kraft.

Nicht wirklich viel mussten Heiligenhauser bislang für die Nutzung bezahlen: 18 Euro im Jahr waren bislang fällig. Doch für die Mehrheit im Rat war dies dennoch zu viel – niedrigschwellig soll die Bücherei von allen genutzt werden. Um zu schauen, ob das wirklich mehr Menschen ins Thormählen-Bildungshaus zieht, wurde eine Testphase von zwei Jahren beschlossen. Die Jahresgebühren für Kinder und Jugendliche sind übrigens, so teilt Bücherei-Leiterin Andrea Einig mit, bereits seit zwei Jahren abgeschafft.

Abgelaufener Ausweis kann wieder freigeschaltet werden

Joachim Schmidt und Gudrun Gkotses (rechts) beantragten vor drei Jahren bei Andrea Einig einen neuen Leseausweis der Stadtbücherei Heiligenhaus. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Jetzt falle dann auch für Erwachsene die finanzielle Hemmschwelle, das vielfältige Angebot zu nutzen, so einig weiter: „Romane, Sach- und Kinderbücher, Zeitschriften, Hörbücher, Spiele, Filme, CDs und Tonies, dazu noch die kreisweiten Angebote Onleihe und BibnetPress, dies alles steht nun allen Bürgern kostenfrei zur Verfügung. Vormerkungen, Bestseller und Fernleihbestellungen aus anderen Bibliotheken seien allerdings weiterhin kostenpflichtig, und wer ausgeliehene Medien nicht mit Ablauf der Leihfrist abgibt, der bezahle Mahngebühren.

Wer seinen abgelaufenen Ausweis freischalten lassen oder sich ganz neu anmelden möchte, sei zu den Öffnungszeiten herzlich willkommen: Dienstag, Donnerstag und Freitag 10-13 Uhr und 14-17 Uhr, Mittwoch und Samstag 10-13 Uhr. Nach den aktuellen Coronaschutzbestimmungen ist keine Anmeldung für den Besuch der Bücherei erforderlich, das Tragen einer medizinischen Maske ist verpflichtend und die Kontaktdaten werden ab Stufe 1 wieder erfasst.

Die Stadtbücherei befindet sich im Thormählen-Bildungshaus am Campus, Kettwiger Straße 24. Vor dem Gebäude befinden sich zwei normale und ein Behindertenparkplatz für Büchereinutzer. Die Bücherei befindet sich im Erd- und im Untergeschoss, ein Aufzug ist vorhanden. Kontakt: 02056/60024, buecherei@heiligenhaus.de.

