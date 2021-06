Umwelt Heiligenhauser SPD will Wasserkraft am Stauteich nutzen

Heiligenhaus. Mit der durch Wasserkraft gewonnen Energie könnte die Museumslandschaft in der Heljenser Abtsküche mit Energie versorgt werden, findet die SPD.

Die SPD Heiligenhaus setzt auf erneuerbare Energien: Um die festgesetzten lokalen Klimaziele zu erreichen, brauche die Stadt Heiligenhaus dringend zielführende Maßnahmen. Da haben die Sozialdemokraten auch eine ganz besondere Idee. Einen Antrag dazu werden sie am Dienstag, 8. Juni, im städtischen Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung stellen.

Kein Eingriff wäre nötig

Genutzt werden könnte die Wasserkraft am Stauteich für die Museumslandschaft. Foto: Hans Blossey

Dass Maßnahmen getroffen werden müssten, stelle auch die Potenzialanalyse Erneuerbare Energien der Stadt in ihrem Abschlussbericht eindeutig fest. So will die SPD jetzt die Wasserkraft des Abtskücher Stauteichs für eine saubere Energiegewinnung nutzen. „Dieser Standort bietet sich besonders an, da hier bereits entsprechende bauliche Voraussetzungen bestehen und kein Eingriff in Fließgewässer mit den damit verbundenen Auflagen beziehungsweise Umweltverträglichkeitsprüfungen erfolgen müssten“, wird SPD-Ratsherr Thomas Rickal zitiert.

Mit einem Antrag solle der Bürgermeister beauftragt werden, eine entsprechende Prüfung vorzunehmen. Ziel soll es auch sein, die Museumslandschaft Abtsküche mit dem Museum Abtsküche, dem Feuerwehr-Museum und des Umweltbildungszentrums mit seiner naturkundlichen Sammlung, mit Strom zu versorgen. „Dies würde nicht nur zur verbesserten CO2-Bilanz der Stadt beitragen, sondern wäre auch ein zusätzliches Markenzeichen für dieses wunderbare Naherholungsgebiet und seine touristischen Einrichtungen“, fordert Thomas Rickal.

