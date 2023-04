Heiligenhauser Seniorin wird durch Whatsapp-Masche betrogen

Foto: Polizei ME

In Heiligenhaus wurde eine Seniorin Opfer eines Betruges durch falsche Whatsapp-Nachrichten. Die Polizei warnt eindringlich vor der derzeit stark genutzten Masche der Betrüger.

Heiligenhaus. Die angebliche Tochter meldet sich mit unbekannter Nummer und bittet um Geld: Auf diese Betrugsmasche ist eine Heiligenhauserin reingefallen.

Leider haben bislang unbekannte Täter es mal wieder geschafft – und eine Heiligenhauser Seniorin durch eine bekannte Whatsapp-Betrugsmasche um einen niedrigen vierstelligen Betrag betrogen. Die Polizei warnt vor diesem Trick.

Die 76-Jährige hatte am Mittwoch eine Nachricht von einer unbekannten Nummer über den Messangerdienst Whatsapp erhalten. Der oder die mutmaßlichen Betrüger gaben sich als Tochter der Seniorin aus und gaben vor, dass diese eine neue Nummer habe. Im weiteren Verlauf baten sie um die Erledigung einer Überweisung. Weil die Seniorin die Angaben für glaubhaft hielt, überwies sie anschließend einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Später bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Polizei nimmt Heiligenhauser Fall zum Anlass zur Warnung

Die Polizei nimmt den aktuellen Fall zum Anlass und wiederholt eindringlich die bereits bekannten Warnhinweise: „Reagieren Sie niemals auf SMS oder Nachrichten in Messengerdiensten, die von unbekannten Nummern gesendet werden. Seien Sie besonders skeptisch, wenn sich über unbekannte Nummern Personen als Ihnen nahestehende Angehörige ausgeben und anschließend Geld fordern. Löschen Sie solche Nachrichten direkt und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Achten Sie auch auf andere Betrugsversuche am Telefon und an der Haustüre.“

