Heiligenhauser Reichsbürger wegen Terrorverdachts verhaftet

Heiligenhaus. Ein 49-jähriger Heiligenhauser ist festgenommen worden: Er soll der Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ angehören. Das wird ihnen vorgeworfen.

In ganz Deutschland klickten am Dienstag die Handschellen: Bei einer bundesweiten Aktion gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ wurde auch ein 49-jähriger Heiligenhauser festgenommen. Das hat die Kreispolizei Mettmann auf Nachfrage nun bestätigt.

Durchgeführt wurde die Aktion durch den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof sowie die Generalstaatsanwaltschaften Düsseldorf, Frankfurt a.M., Jena, Koblenz, München und Stuttgart gegen mehrere mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer. Gegen 6 Uhr am Morgen sollen die Beamten dann auch in Heiligenhaus den 49-Jährigen aufgesucht haben, dieser soll sich der Festnahme nicht widersetzt haben.

Heiligenhauser soll eine regionale Führungsrolle in der Gruppe gehabt haben

Dem Heiligenahuser Beschuldigten, dem durch die Gruppierung eine regionale Führungsrolle entweder bei der Umsetzung der geplanten Anschläge auf die Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland oder bei der Durchführung und Sicherung der „konstituierenden Sitzung der neuen Regierung“ zugedacht war, wird mitgliedschaftliche Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung gemäß § 129a Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 Nr. 2 StGB in Tateinheit mit Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens nach § 83 Abs. 1 StGB zur Last gelegt.

Eine Reichsbürgerszene in Heiligenhaus, die gebe es jedoch nicht, bestätigt Ordnungsamtsleiter Andreas Koch im Gespräch mit dieser Zeitung. „Es gibt immer mal wieder einzelne Fälle und Ordnungswidrigkeiten in dem Zusammenhang, aber nicht mehr als in anderen Städten.“ Vergleichsweise ruhig sei es in dem Bereich in Heljens sogar.

Blackout und Entführung des Bundesgesundheitsministers geplant

„Es besteht der Verdacht, dass die Vereinigung spätestens im Januar 2022 mit dem Ziel zusammengetreten war, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen und durch ein letztlich autoritär geprägtes Regierungssystem nach dem Vorbild der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 zu ersetzen“, teilt der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf mit.

Der Plan der Gruppe liest sich wie ein Krimi: So habe die Vereinigung auf der einen Seite geplant, den Bundesminister für Gesundheit, Karl Lauterbach, unter Anwendung von Waffengewalt zu entführen. „Dabei nahmen die Mitglieder der Vereinigung die Tötung der eingesetzten Personenschutzbeamten zumindest billigend in Kauf“, so der Generalstaatsanwalt.

Umsturzversuch und Rückkehr zum autoritären Regierungssystem des Deutschen Reichs

Des weiteren soll die Gruppierung einen Blackout geplant haben: Unter anderem sollte durch gezielte Sprengstoffanschläge auf neuralgische Punkte der Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland ein mehrere Wochen andauernder, bundesweiter Stromausfall herbeigeführt werden, um die Bevölkerung von der Berichterstattung des Rundfunks und der Presse abzuschneiden und zugleich eine Reaktion der staatlichen Sicherheitsbehörden auf den Umsturzversuch zu erschweren.

