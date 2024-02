Zwei Polizisten retteten in Heiligenhaus einem Mann das Leben.

Richtig gehandelt Trauer: Rettungsaktion mit traurigem Ende in Heiligenhaus

Heiligenhaus Ein Senior saß leblos am Steuer seines Autos. Polizisten reanimierten den 72-Jährigen noch erfolgreich, er starb aber im Krankenhaus.

Zwei Bezirksdienstbeamte aus Heiligenhaus waren am Mittwoch gegen 8.55 Uhr gerade im Rahmen ihrer Streifenfahrt an einem Kundenparkplatz am Einkaufszentrum Selbeck vorbeigefahren, als ein Mann hektisch winkend auf sich aufmerksam machte.

Der Mann führte die beiden Polizeihauptkommissare daraufhin zu einem Auto, an dessen Steuer ein lebloser Mann saß. Dieser hatte augenscheinlich einen medizinischen Notfall: So war seine Haut leichenblass, zudem hatte er keinen Puls mehr und außerdem Schaum vor dem Mund.

Polizeibeamte führen in Heiligenhaus Herzdruckmassage durch

Die beiden Bezirksdienstbeamten reagierten prompt: Sie zogen den Mann aus dem Auto und alarmierten einen Rettungswagen sowie polizeiliche Verstärkung. Ferner begannen sie umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Gemeinsam mit den ebenfalls eingetroffenen polizeilichen Verstärkungskräften führten sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens abwechselnd eine Herzdruckmassage bei dem Mann durch.

Am Ende schlägt das Herz des Heiligenhausers wieder

Nachdem der Rettungswagen und auch der Notarzt eingetroffen waren, konnte eine weitere medizinische Versorgung mit Arzneimitteln erfolgen und der Mann so wieder einen Puls und einen Herzschlag erlangen.

Anschließend wurde der Mann, bei dem es sich um einen 72-jährigen Heiligenhauser handelte, ins Krankenhaus gebracht, wo er zur weiteren Behandlung auf der Intensivstation aufgenommen wurde.

Am Abend wurde bekannt, dass der Mann leider nicht überlebt hat. Er starb in Folge des internistischen Notfalls im Krankenhaus.

