Heiligenhaus. In der Krise verzeichnet auch die Heiligenhauser Kirche mehr Zulauf. Warum der Wandel noch nie so aktuell gewesen sei wie in der Pandemie.

Nein, heute wird kein Halloween gefeiert – und das nicht nur, weil es dieses Jahr coronabedingt nicht möglich ist. Für die evangelische Kirche ist der 31. Oktober ein ganz besonderer Tag, der nichts mit Grusel, sondern mit Veränderungen und Neustart zu tun hat: der Reformationstag, und der ist in Zeiten wie diesen auch für die Kirche ein ganz besonderer, denn sie bemerkt auch wieder ein höheres Interesse am Gemeindeleben.

„Mehr Reformation war noch nie“ sagt Pfarrerin Birgit Tepe, wenn sie auf das Handeln der Kirche in den letzten Monaten schaut. „Martin Luther hat zu seiner Zeit auf die Zustände in der Welt reagiert, und genau das tun wir jetzt gerade auch. Die Kirche muss sich den Gegebenheiten anpassen, was heute geht, ist morgen schon wieder unmöglich.“

Aus der Not eine Tugend machen

Am 31. Oktober 2017 feierte die evangelische Kirche noch fröhlich das 500. Reformationsjubiläum mit anschließendem "Luthermahl". Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Deshalb haben die Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinde aus der Not eine Tugend gemacht und Lösungen gefunden für das, was bisher „ganz normal“ war. „Da die Konfirmationen ja im Frühjahr nicht stattfinden konnten, haben Kirsten Düsterhöft und ich unsere Gruppen im September und Oktober konfirmiert“, erzählt Tepe. Die Konfirmanden von Pfarrerin Kirsten Pape müssen sich noch bis zum kommenden Jahr gedulden.

„Da war Kreativität nötig“, erinnert sich Birgit Tepe an die Feiern, die trotzdem sehr positiv im Gedächtnis geblieben sind: „Natürlich mussten wir die Gesamtgruppe in mehrere kleine Gruppen aufteilen. Damit aber doch alle bei jeder Feier anwesend sein konnten, haben wir große Porträtaufnahmen an einer Wäscheleine in der Kirche aufgehängt.“ Und auch ein Gruppenfoto gibt es, dank einer Fotomontage stehen so doch noch alle auf einem Bild.

Viele Taufen wurden nachgeholt

Auch bei den Taufen gibt es nun einen neuen Ritus: „Wir haben den Eltern angeboten, ihre Kinder selbst mit Wasser zu taufen, damit wir den Kleinen nicht zu nahe kommen“, berichtet Birgit Tepe. „Zu 80 Prozent haben sie sich dafür entschieden, das Wasser kam von den Eltern, von der Pfarrerin kamen die entsprechenden Worte und der Taufspruch.“ Stolze 15 Taufen haben die drei Pfarrerinnen seit den Sommerferien durchgeführt, denn einige mussten in den Monaten davor aufgeschoben werden.

Alles ändert sich – waren peu a peu der Kirchenchor und andere Gruppen ins Haus der Kirche zurückgekehrt, mussten nun aufgrund der neuen Corona-Regeln alle Termine wieder abgesagt werden. „Die Reformation war mir noch nie so nahe wie jetzt“, sagt Tepe nachdenklich und erinnert an den Satz, der heute wieder hochaktuell scheint: „ecclesia semper reformanda“ – die Kirche muss immer wieder reformiert werden.

Weihnachten wird es keinen Gottesdienst in der Kirche geben

Die evangelische Jugend der Gemeinde hat 2016 zur Einführung der neuen Lutherbibel den Vorplatz illuminiert, hier Elias und Tim. Foto: Dirk Bauer / FUNKE Foto Services

Einen positiven Aspekt sieht Tepe neben den natürlich auch sehr energieraubenden Umstrukturierungen, die dann oft doch wieder nicht durchgeführt werden können, aber auch, denn „es ist jetzt nötig, aus der Komfortzone herauszukommen und neue Wege zu gehen. „Das haben wir schon immer so gemacht“ sei jetzt nicht mehr möglich – manchen falle es so leichter, sich auf Neues einzulassen. „Es gibt Abstimmungen im Kirchenkreis, aber jedes Presbyterium ist letztendlich selbst für die Entscheidungen verantwortlich, die es trifft“.

Bis zum Jahresende wird es noch weitere Neuerungen geben, geplant wird unter anderem die Gestaltung der Gottesdienste an Weihnachten. „Heiligabend wird kein Gottesdienst in der Kirche stattfinden, so viel ist schon sicher“, berichtet Tepe. Alternativen sind angedacht. Für die Weihnachtsfeiertage werden Voranmeldungen nötig sein, immer vorausgesetzt, es ergeben sich nicht wieder neue Randbedingungen. „Kirche ist im Wandel, und vielleicht können einige der nun spontan entwickelten neuen Ideen übernommen werden, wenn die Zeiten sich wieder ändern“. Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus Heiligenhaus.