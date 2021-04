Heiligenhauser nutzen die Schnelltestmöglichkeiten vor Ort

Heiligenhaus. Durch fünf Schnelltestzentren können sich Heiligenhauser kostenlos auf den Coronavirus testen lassen. Das Angebot wird von vielen angenommen.

Kostenlos auf Corona schnelltesten, und das sogar mehrfach die Woche, können Heiligenhauser seit einigen Wochen. Und das Angebot wird weiterhin gut angenommen – nicht nur rund um die Ostertage.

In einem separaten Häuschen befindet sich das Schnelltestzentrum vom Pflegedienst Kniebeler. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

80 bis 100 Schnelltests sind es in etwa täglich, die der Pflegedienst Kniebeler am Rathaus (ohne Termin) durchführt – und bis zu 150 Tests am Tag finden im Medco Schnelltestzentrum am Heljensbad (mit Termin) statt, berichtet Geschäftsführer Selin Ates: „Das ist hier in Heiligenhaus gut angelaufen und die Resonanz ist auch sehr gut.“

Neun positive Fälle am Heljensbad

Was den Mitarbeitern auffällt, ist die Freundlichkeit der Heiligenhauser, betont Ates: „Die Mitarbeiter hören viel Lob, sie sind ganz begeistert von der netten und zuvorkommenden Art. Das erleben sie so nicht teilweise in unseren anderen Schnelltestzentren in Düsseldorf oder im Ruhrgebiet.“ Sogar Schokolade hätten einige Besucher zu Ostern mitgebracht – und sich auch um die Mitarbeiter gesorgt, dass diese im Regen ja nass werden würden. „Aber auch hier haben wir nun ein Zelt aufgebaut. In der stürmischen Zeit war das aber nicht möglich“, berichtet Ates.

Insgesamt habe es hier am Heljensbad seit Anfang April 2745 negative und neun positive Tests gegeben sowie 20 ungültige.

Schnelltestzentren im Überblick

Hütten-Apotheke, Hauptstraße 207, mit Termin (www.lohmanns-apotheken oder (02056) 961616.

Praxis D. Beate Beyer, Velberter Straße 142, mit Termin (02056) 68710.

Die Internisten Heiligenhaus, Rheinlandstraße 24a, mit Termin (02056) 582520.

Pflegedienst Kniebeler, Am Rathaus 4, ohne Termin: montags, mittwochs und freitags 10 bis 14 Uhr, dienstags und donnerstags 13 bis 17 Uhr, samstags und an Feiertagen 9 bis 13 Uhr.

Medco Group am Heljensbad, Selbecker Straße 12, mit Termin täglich von 9.30 bis 18 Uhr (www.medco-testzentrum.de; (0211) 74072419.